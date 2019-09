Gallusz Niki több műfajban is sikerrel kipróbálta magát

Két arannyal, számtalan platina válogatáslemezzel, jó néhány rádióslágerrel a hátuk mögött és közel tíz év kihagyás után a Club54 tavaly a Mamma Mia címmel új színpadi show-val jelentkezett, melyet nemrégiben a község strandján is előadtak.

A koncert előtt beszélgettünk Nikivel, akinek édesapja dzsesszzongorista volt, édesanyja énekesnő. Hatéves koráig Kanadában élt. Amikor szülei elváltak, édesapja Kanadában maradt, ő pedig hazaköltözött édesanyjával, aki hamarosan másodszor is férjhez ment egy diplomatához.

Gallusz Niki ezek után a tanulmányait külföldön folytatta. Egy évig egy szigorú katolikus leánygimnáziumba járt Japánban. A középiskola többi osztályát már Ausztráliában, egy művészeti gimnáziumban fejezte be. Jól érezte magát mindhárom országban, de fel sem merült benne soha, hogy visszaköltözne. Nagyon szereti Magyarországot, 2001-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, és azóta is a Madách Színház tagja.

– Sokáig gátlásos voltam az énekléssel. Eleinte a tánc vonzott. Szüleim nagy örömére végtelenül fegyelmezett kislány voltam, hihetetlen nagy mozgásigénnyel. Először balettoztam, később áttértem a modern táncra. Szinte mindenféle táncot kipróbáltam – kezdi Niki, miközben folyamatosan mosolyog, izeg-mozog a székben, látszik rajta, hogy szívesen beszél a kezdetekről.

Andrew Lloyd Webber munkássága nagyon hatott rá, több musicalét megtanulta, nagy örömére azóta már Grizabella szerepét is eljátszhatta a Macskák musicalben. Édesanyja előtt sokáig nem is mert énekelni, de többen biztatták, hogy csodálatos hangja van, színpadra termett, neki ez a világa.

Nagyon sokat köszönhet Szirtes Tamásnak, a Madách Színház igazgatójának, aki osztályfőnöke volt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Rengeteg jó tanácsot, építő jellegű kritikát kapott tőle, ezért is maradt hű a teátrumhoz. Sokáig csak kis szerepeket kapott, de szorgalma és megbízhatósága idővel beérett, azóta számtalan musicalben kapott főszerepet.

Játszott a Macskákban, a Kell egy csapatban, a Producerekben és a Jézus Krisztus Szupersztárban. A mozivásznon is láthatták a nézők az Argóban vagy a Magyar vándorban. 2010-ben hatalmas lehetőséget kapott, amikor Sas Tamás filmjében, a Szinglik éjszakájában megkapta az egyik főszerepet.

– Az ABBA slágerei mindig közel álltak hozzám, ezért is örültem annak, hogy tavaly megkerestek a fiúk, Németh Gábor „Némo” és Juhász Attila „Jack”. Jók a visszhangjai Mamma Mia show-nknak, amellyel az ország több pontján felléptünk, és nagy örömünkre most itt Alsóörsön is – zárja szavait Niki, aki nagyon nem örül annak, hogy véget ért a nyár, mert az a kedvenc évszaka.