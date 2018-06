Gazdag programmal vár a veszprémi könyvhét!

Kötetbemutatók és író-olvasó találkozók is színesítik a június 14-én kezdődő veszprémi ünnepi könyvhét programjait.

Kilián László, a Művészetek Háza igazgatóhelyettese, a rendezvény koordinátora elmondta, a programok szervezésekor idén is arra törekedtek, hogy a populárisabb műfajok és a magaskultúra képviselői, valamint országosan ismert és helyi szerzők is bemutatkozhassanak. A Dubniczay-palotában csütörtökön Iancu Laura, a Szeretföld című film forgatókönyvének alapját jelentő, azonos című mű írója, míg másnap az idén nyolcvanéves Ágh István költő lesz az író-olvasó találkozó meghívott szerzője.

A nyitónapon mutatja be Tótágas című kötetét Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő, és aznap az olvasók találkozhatnak Spiró György íróval, aki a Szépírók Társasága tevékenységét ismertető beszélgetésen vesz részt. Szombaton délelőtt a népszerű sci-fi író, Totth Benedek dedikálja két új könyvét, míg aznap délután a Veszprémhez több szálon is kötődő Tiboldi Mária, a Budapesti Operettszínház örökös tagja Művészbejáró című kötetét mutatják be, a beszélgetés házigazdája Szinetár Miklós rendező lesz.

Hegyeshalmi László, a Művészetek Háza igazgatója elmondta, a programot azért a budapesti könyvhét befejezése után szervezik meg, mert így olyan szerzők is ellátogathatnak Veszprémbe, akik a fővárosi rendezvény miatt előbb nem tudnának.

A hagyományoknak megfelelően több helyi szerző, mások mellett Fenyvesi Ottó, Géczi János, Kilián László és Praznovszky Mihály mutatja be új kötetét. Az érdeklődők találkozhatnak az Előretolt Helyőrség, a Naplóban is megjelenő irodalmi melléklet szerkesztőivel is.

A háromnapos rendezvényt Sebő Ferenc Kossuth-díjas dalszerző, népzenekutató nyitja meg június 14-én, csütörtökön 16 órakor a Szent Imre téren, ahol csütörtök délutántól szombat délig könyvesboltok, könyvkiadók és több helyi kulturális intézmény állít standot. A dedikálások és könyvbemutatók között idén is zenei fellépők adnak műsort. A veszprémi ünnepi könyvhetet az önkormányzat finanszírozza, a programokat a Művészetek Háza szervezi.