Gazdag programmal várta látogatóit a Vászolyi Nyár

A Vászolyi Muzsikusok kamarakoncertje helyezte fel a koronát a település rendkívül gazdag programsorozatára az elmúlt hétvégén, Borosné Ivicz Mari, a Vászoly Fennmaradásáért Közalapítvány kuratóriumi vezetője főszervezésével.

Mint az elmúlt 20 évben mindig, a Vászolyi Nyár kiemelkedő zenei eseménye volt a településen a Vászolyi Muzsikusok kamarazenei koncertje a zsúfolásig megtelt templomban, ahol a faluban élő és nyaraló hivatásos, illetve amatőr zenészek, valamint barátaik gazdag repertoárral örvendeztették meg a közönséget.

A művek mindegyike elnyerte a hallgatóság tetszését, főként Vivaldi Pacsirtája, amelynek fuvolaszólistája Székely Edit volt, és kirobbanó sikert aratott Michael Haydn C-dúr trombitaversenye Tóth Tamás szólista-trombitaművész közreműködésével. Palerdi András, a Vászolyon élő operaénekes fellépését ezen a koncerten is hatalmas ovációval fogadta a közönség.

A nagy sikerű koncert után kiállításokat is nyitottak Vászolyon, a galéria előtt. Idén is nagy siker kísérte a rovarkiállítást, ahol az idei vendégkiállító, az Újpesti Lepkemúzeum hatalmas gyűjteménnyel örvendeztette meg az érdeklődőket. A világ minden tájáról begyűjtött lepkéket és bogarakat bemutató tárlók között most először élő madárpókokat is lehetett látni a Macilacispiders szakértő csapatának köszönhetően. Jól illeszkednek a különlegességekhez Linda Lubbersen tudományos illusztrátor grafikái, és mindez a világ minden táján készült portrékkal, különleges állatok, növények rajzaival is bővül.

Idén is meglepte munkáival a nézelődőket Terbe János iparművész, és a galériában kaptak helyet a virágkerámia szobrok is, amelyek Kovács Lívia iparművész alkotásai, valamint Simon Erzsébet por­celán szakon végzett iparművész kerámiái, rajzai, dísztárgyai, meseillusztrációi. Mindezek mellett az Őrség–Hetés című kiállításon a térség fazekasságát, cserépedényeit, haranglábait mutatják be.

A kiállítások megnyitása előtti estén érdekes, színes előadásban ismerkedhetett meg a közönség az Őrséggel: Szabó István, Márokföld polgármestere és felesége, Szekeres Júlia a híres hetési babakaláccsal, a fumuval is meglepték a hallgatóságot. Kiderült, régen a fumuval mentek az újszülöttes házhoz, de lakodalmak és más családi ünnepek nélkülözhetetlen kelléke is volt valamikor. Szerencsére néhány lelkes és elhivatott fiatal összefogásának köszönhetően a kalács egyre gyakrabban kerül a vendég­asztalra.

A kiállítások Vászolyon augusztus 31-ig látogathatók, naponta 16–20 óra között. A Vászolyi Nyár a Vízi színpadon tárogatókoncerttel folytatódik augusztus 10-én 19 óra 30-tól, amikor Kiss Gy. László tárogatóművész és barátai, Árendás Péter brácsa-, Lelkes András bőgőjátékkal bűvölik el a közönséget.