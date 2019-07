Gyerekeket és szülőket is oktat a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió alapítója

A koreográfiá­nál mindig a gyerekek egyéniségéből indul ki Kiszelyné Czibik Tünde táncpedagógus mester, a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió alapítója, az együttes művészeti vezetője, koreográfusa.

A Cholnoky Mozgásművészeti Stúdiót Kiszelyné Czibik Tünde alapította 1990-ben, amikor az intézmény tanára lett, történelem–népművelés szakosként. A stúdió a modern­tánc-oktatás úttörője, a kezdeményezés teljesen új színfolt volt a városban, megyében. Bár azt megelőzően a Nagy László iskolában ritmikus sportgimnasztikát tanított, úgy döntött, ezentúl a modern tánc, a színpadi megjelenés lesz a hangsúlyos.

Cholnoky jazzbalett néven indult a csoport, később változtatták meg a nevet, amikor már nem volt korszerű. A mozgásművészeti stúdió név jobban összefoglalja a munkájukat: a növendékek a modern tánctechnikákat (graham, limon, kontakt, jazz), a mozdulatművészetet és a balett alapjait sajátítják el a táncórákon. A stúdió célja a kreatív gyermektánc művészeti oktatása, a mozgás, szépség, harmónia megteremtése a gyermekek fizikai és mentális fejlődésében.

Tizenkét gyerekkel kezdték a munkát. Kezdetben főként a Cholnoky-iskolás gyerekek jelentkeztek, később az egész városból, megyéből. Folyamatosan bővült a létszám, egyre többen érdeklődtek, nem kellett hirdetni a tanfolyamokat. Veszprémben két tanfolyami és három versenyző csoport működik, valamint az anyukák, apukák csoportja, de a környező településeken (Balatonalmádiban, Gyulafirátóton, Zircen, Alsóörsön, Balatonfüreden és Balatoncsicsón) is várják a táncolni vágyókat. Az együttes művészeti vezetőjének munkáját három oktató –Szentes Nóra, Gál Fruzsina és Barabás Fanni – segíti.

– A tehetséggondozást mindig fontosnak tartottam, igyekeztem felépíteni az együttest. A tanfolyamra nem válogatom a gyerekeket, bárki jöhet, aki kedvet érez. Azt akartam, hogy legyen egy versenyző csapat, ahol a táncosok egy évre elköteleződnek, vállalják az ezzel járó munkát, a kötöttséget, a versenyzést, fellépéseket, azt, hogy számukra egy évig ez az első. Ez csak úgy teljesíthető, ha valamilyen szóbeli szerződés, megegyezés van a szülőkkel és a gyerekekkel, de nem a szülőnek, hanem a gyereknek kell akarnia.

A versenyző gyerekek évente egy hazai és egy nemzetközi versenyen vesznek részt, fellépnek a félévi és az év végi bemutatón, ha továbbjutnak az Európa-bajnokságra, akkor még egy versenyen. A mozgásművészeti stúdiót évente öt-hat fellépésre kérik, nyaranta is többször szerepelnek a különböző programokon

A tanfolyamra járó gyerekek nem vállaltak ilyen kötöttséget, ha akarnak fellépnek, ha nem, hát nem. Ők évente két koreográfiát tanulnak, a versenyzők két nagyformációs koreográfiát, egy modern és egy művészi táncot. A tehetséges táncosoknak mestertanáruk kis csoportos koreográfiákat készít, a kiemelt versenyzőknek kötelező hetente balettórákra vagy tánctréning foglalkozásra járniuk. A laikusban felmerül a kérdés, vajon hogyan lehet ilyen sokféle koreográfiát kitalálni, a közel harminc év alatt mindig újabbakat. Honnan vannak az ötletek? Kiszelyné Czibik Tünde azt válaszolja, egyrészt a külföldi versenyeken kap inspirációt, másrészt továbbképzésekre rendszeresen hív vendégtanárokat Budapestről, az oktatók többféle látásmódja, másfajta, fiatalos szemlélete is motiválja őt.

– Mindig a gyerekek egyéniségéből indulok aki, abból, hogy mi áll jól nekik. Legfontosabb, hogy megismerjem őket. Idén elkészítettem A Fal című koreográfiát, a bemutató után azt mondta az egyik szülő, nem gondolta, hogy a tavalyi sikeres produkció után lehet még jobbat csinálni. Sokszor elfelejtik, hogy én sokat tanultam, táncművészeti főiskolát, egyetemet, majd mesterképzést végeztem. Kell ehhez a munkához stílus­érzék, ízlés. Fontos, hogy az adott koreográfia megfelel-e a gyerek testének. Mert kitalálhatok én – sokszor voltam így – nagyszerű koreográfiát, ha az nem áll jól a gyereknek. A koreográfiában mindig érvényesítem, kiemelem azt, ki miben jó.

A nyár is munkával telik, gyerekeknek és koreográfusnak egyaránt. A versenyzőknek két tábort kell vállalniuk: a júniusi tréninget és az auguszt­usi koreográfiai tábort. A Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió szervezésében nyáron kilenc tábort tartanak, a szabad­időtáborban és balett-táborban vendég tanárok oktatnak.

A művészeti vezetőnek is van néhány szabad hete nyáron, ugyanakkor ez kemény munka, állandó odafigyelés, készenlét, mint mondja, folyamatosan e körül forognak a gondolatai. Számára ez a kikapcsolódás, ez érdekli őt – fogalmaz. Szereti megtervezni a versenynaptárt, koreográfiákat, azt, hogy melyik tanfolyami és versenyző csoport mit tanuljon, milyen ruhában lépjen fel. De nem érzi tehernek, mert az alkotás, a kész produkció inspiráló erő.

– Ezt a munkát nem is lehetne másként csinálni. Ha teher lenne, az látszana rajtunk. Az újrakezdések sem jelentenek problémát. Minden ősszel újra kell kezdeni, újra „felépíteni” egy kisgyereket, hogy jó táncos legyen, harmonikus mozgással, jó megjelenéssel. A szülők el is nevezték a stúdiót „hercegnőképzőnek”. Látják a folyamatot, hogy mi lesz a gyerekből, hogyan fejlődik hetek, hónapok alatt.

Arra a kérdésre, hogy melyik évet emelné ki az elmúlt huszonkilencből, a művészeti vezető azt mondja: ez az év történelmet írt a stúdió életében, mert az Európa-bajnokságra három formációt tudott kivinni. Nagyon ritka, hogy olyan egységes legyen a társaság, egyfelé húzzon, egyet akarjon mindenki, mint most. Megemlíti azt is, hogy míg korábban volt egy-egy tehetséges gyerek, most nagyon sok tehetséges van, akik szinte egymással versenyeznek, sokan szeretnének egyéni koreográfiát.

A Cholnoky Mozgásművészeti Stúdiót együttműködés, csapatszellem, családias hangulat jellemzi. Nagy háttércsapat van a gyerekek mögött, sokan segítenek, anyagilag is támogatják az alapítványt. Táncolnak az anyukák, apukák is, kitartó a lelkesedésük. A stúdió tizenötödik évfordulójára állt össze a csapat, a táncosok először jó bulinak fogták fel. Kezdetben sokan megmosolyogták őket, most már nem, komolyan veszik a táncosokat, sőt, versenyre is mennek. Mindig nagy sikerük van, a legutóbbi versenyen – ahol koreográfiai díjat kaptak – valaki bekiabált: hogyan lehet ide bekerülni? Az anyukák és apukák csapatánál a tánc csak egy eszköz ahhoz, hogy jól érezzék magukat együtt. A csoportban öt apuka és tizenöt anyuka táncol, akik közül ketten már nagymamák.

Mit ad a tánc a gyerekeknek?

Fejleszti a személyiségüket. Megtanulják az igényességet, a mozgás szeretetét, a szép testtartást, stílusérzéket, fegyelmezettséget, pontosságot, a szabályok követését, a sportszerűséget, egymás munkáját tisztelni, örülni a másik sikerének, a sokszínűséget értékelni. Azt, hogyan kell megjelenni, színpadra állni, felelősséget vállalni, alázatot egy ügy iránt. A tánc magabiztossá teszi őket.