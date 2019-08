Hagyomány és megújulás az Almádi Borfesztiválon

Bár a péntek esti megnyitó és koncert a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt az Almádi Borfesztiválon, a szervezők bíznak benne, hogy a város egyik legnépszerűbb rendezvényének programjait sikerül esténként megrendezni.

Immár 16. alkalommal rendezi meg a város augusztus 2–20.között hagyományos borfesztiválját, amelyen 19 borászat képviselteti magát. Az ünnepélyes megnyitó és a Roy és Ádám Trió koncertje a rossz idő miatt elmaradt pénteken, de várhatóan augusztus 5-én fellép a népszerű zenekar az Almádi Borfesztiválon.

Az Almádi Borfesztivál szervezői nevében Fábiánné Sáray Anna, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója elmondta, hogy mivel szabadtéri rendezvény a borfesztivál, esőhelyszínük nincs. Nagyon kiszolgáltatottak az időjárásnak, emiatt folyamatosan figyelik az előrejelzéseket, és biztonságos körülmények között megtartják a tervezett programokat.

A szervezők az idei évben megpróbálják frissíteni, kicsit megújítani a rendezvényt. Ennek jegyében nagyobb figyelmet fordítanak a gyerekekre, és sávos beosztásban tartják meg a programokat. A kicsiket mindennap 17-től 19 óráig játszó- vagy táncházzal várják. 19 órától a helyi vagy környező települések csoportjai szórakoztatják a borfesztivál közönségét, majd naponta 20.30-tól tartják meg az élő zenekaros nagykoncerteket.

A pihenni vágyók miatt és a zajterhelés csökkentésének érdekében 22 órától zárásig halkabb háttérzenét szolgáltatnak egy kisebb színpadról, amely a borutcában kap helyet. Itt is változatos műfajú zenékkel készülnek, amelyek mellett nyugodtan lehet borozgatni és beszélgetni.

A borfesztiválon jelen vannak olyan nagynevű pincészetek, mint például a Koch Borászat, a Mokos Családi Pince vagy Lővér Pince, a Balaton-felvidéki borokat kínáló pincészetek is kiállítanak, és megjelennek a nagy népszerűségnek örvendő gyümölcsborok is. Emellett alkoholmentes koktélokat és pálinkát is kóstolhatnak a vendéget.

A jó borok mellé finom ételekről is gondoskodtak. A Balaton Grill és a Grill Király mellett a helyi Mélytányér és a csopaki Szomszéd Kertje is kínálja a különlegességeit.

– A borfesztivált mindenki várja, ez egy 16 éve bejáratott rendezvény. Ilyenkor vannak a legtöbben városunkban, és a környező településeken is ebben az időszakban vannak a nagy rendezvények. Úgy gondolom, hogy tele lesz a tér, és kulturált borfogyasztás mellett, finom ételeket fogyasztva, jó zenéket hallgatva jól érzik majd magukat az emberek – fogalmazott Sáray Anna, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója.