Hagyományőrző német nemzetiségi diákok

A tűzőrzőkhöz hasonlította köszöntőjében Oszvald József, a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a helyi általános iskola vezetése által 24. alkalommal meghirdetett Veszprém megyei német nemzetiségi kulturális találkozó résztvevőit.

Mint megfogalmazta, egykor, amikor még nem ismerték a gyufát, az emberek örültek, ha tűz keletkezett, amely világosságot és meleget hozott. Tűzőrzőket választottak, akik ha kezdtek kihunyni a lángok, tette rá faágakat, hogy tovább égjen. A hagyomány is hasonló. Kialakul egy szokás, amelyet az emberek egymásnak adnak át. Őrzik, majd a fénye idővel megfakul. Ekkor kell rátenni egy táncot, egy verset, egy éneket, hogy újra teljes fényében ragyogjon. Oszvald József hozzátette, a programot ugyan versenyként hirdették meg, de nem a helyezés a fontos, hanem az, hogy a fontosnak tartják a hagyományok ápolását. Ha továbbra is lelkesedéssel dolgoznak a honismeret órákon, a szakkörön, ez a tűz nem fog kialudni. Az, hogy a magyarországi németek milyen lelkesen őrzik a hagyományaikat, már a német nyelvterületeken, Németországban, Ausztriában és Svájcban is ismert.

Heilig Ferenc, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke elismeréssel szólt a diákokról, akik tisztán és érthetően énekelték a magyarországi németek himnuszát.

Schell Tamás, Városlőd polgármestere köszönetet mondott a 22 iskolából érkezett 456 diáknak és az őket felkészítő 90 tanárnak, hogy fontosnak tartják a nemzetiségi hagyományok őrzését.

Pfeiferné Takács Hajnalka, a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetője örömét fejezte ki azért, hogy nem csökken az érdeklődés a rendezvény iránt. Az idén 24. alkalommal meghirdetett rendezvényre a megye nemzetiségi iskoláiból zene, ének, tánc kategóriában 30 versenyszámmal neveztek, a vers és prózamondásra 63 diák vállalkozott. A zsűri tagja volt próza és vers kategóriában Oszvald József, valamint Bach Dorottya, a Neue Zeitung szerkesztője, ének és zene kategóriában Petheő Balázsné szaktanácsadó, Bauernhuber József, a herendi Heimatklang harmonikása, táncban Petresné Reiter Andrea és Petres Ákos, akik 25 éve a városlődi Pergő Rozmaring táncegyüttes oktatói.

A rendezvényt támogatta a városlődi, bakonyjákói és kislődi német nemzetiségi önkormányzat, a Bethlen Gábor alapkezelő, Veszprém Megyei Német Önkormányzat valamint az önkormányzatok közössége és a Johans Kapelle zenekar.

Első helyezést ért el hochdeutsch kategória a legkisebbeknél, Gulyás Ábel Botond (Munkácsy Pápa, felkészítő tanára Németh Miklós) a 3-4 osztályosoknál Gregosits Béla Botond (Zirc, Mészárosné Gelesz Edina), az 5.-6.o évfolyamon Hegyi Szonja (Botev Veszprém, Molnárné Staub Ildikó), a legidősebbeknél Kiss Anna (Nemesvámos, Molnár Éva). Mundart tájnyelv kategóriában a kicsiknél Malasics Péter (Városlőd, Bakos-Kővári Ágnes), a 3-4 évfolyamon Csomai Alexa- Léka Emese (Városlőd, Ádámné Grimmajer Tímea) az 5.-6.osztályosok versenyében Pilter Örs (Munkácsy Pápa, Gőgösné Bakos Adél), a legidősebbeknél Hegedűs Zsófia (Bakonynána, Müller Péter János) végzett az élen. Kórus kategóriában dicséretes aranyat érdemelt Városlőd, a veszprémi Botev, valamint Úrkút, arany minősítést kapott Tótvázsony, Balatoncsicsó, és a pápai Munkácsy iskola dalköre. Szóló ének kategóriában dicséretes arany minősítésben részesült a Hauch Emma – Farkas Gergő duó Tótvázsonyból, aranyat kapott a Városlőd kvintett, Kulcsár Lia a pápai Munkácsy iskola diákja. Zene kategóriában kitüntetéses, dicséretes aranyat érdemelt a zsűri döntése alapján Weisz Ádám Városlődről. Arany minősítést szerzett a pápai Munkácsy iskola együttese, a nagyvázsonyi diák Takács Gréta, a Tótvázsonyból nevezett Schmidt Zoltán valamint Schalbert Evelin Balatoncsicsóról. Táncban a kiemelt aranyat a veszprémi Botev iskola, az aranyat a veszprémi Dózsa alsó és felső tagozata, a pápai Munkácsy, valamint Herend és Városlőd tánccsoportjai kapták.