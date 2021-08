Halasi csipke a Herendi Porcelánmúzeumban

Sok a közös a herendi porcelánban és a halasi csipkében, derült ki a Herendi Porcelánmúzeumban csütörtökön nyílt kiállításon.

A porcelán és a csipke egyaránt precíz, kitartó, gondos munkát igényel és mindkét alkotásra időt kell szánni. Mindkettő ismert itthon és külföldön, mindkettőt az egyediség és a minőség jellemzi, jelen van bennük a szaktudás, a technika. Értékét a tradíció, az elődök tisztelete adja, ugyanakkor a folyamatos, állandó megújulásra, innovációra is szükség van, mondta a megnyitón Simon Attila. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta a település és a vállalat közösségének szerepét; az értékteremtő munka egy közösség érdeme. A halasi csipke százhúsz éves, a herendi porcelán közel két évszázados, az alkotások létrehozásához türelem és alázat kell.

A Halasi Csipke Közalapítvány idén júniusban huszadik alkalommal rendezte meg a Csipkekiállítást, ahol a vendégek Áttetsző finomság címmel tekinthették meg a herendi porcelánok kiállítását. Viszonzásul érkezett most a halasi csipke Herendre, közölte Pajor Kálmán, a közalapítvány kuratóriumának elnöke. Sokan azt gondolnák, hogy a csipke nőies, a női lélekhez közelálló műfaj, holott a világhírű termékért minden kiskunhalasi lelkesedik és a csipkét százhúsz éve egy férfi, Dékáni Árpád álmodta meg. Terveit azonban egy nő, Markovits Mária valósította meg. A csipkeverők mai is hölgyek, leányok, asszonyok, a Csipkeházban tizenegyen dolgoznak. A mai elgépiesedett világban itt minden kézzel készül, teljesen egyedi, kézműves munka, mondta az elnök. A halasi csipke 1902-es megjelenése óta számos főméltóság, a világ több államfője kapott ajándékba, napjainkban is a kedvelt díszítőelem a lakásban. Egykor színes csipke is volt, ma csak fehér. A Herendi Porcelánmúzeum négy termében a látogatók ízelítőt kaphatnak a csipke fénykorából, a diplomáciai ajándékokból, annak 21. századi alkalmazásaiból.

A megnyitón csipkeverők mutatták be és magyarázták a mesterség szépségeit, a kiállítást Szécsiné Rédei Éva, a Csipkeház igazgatója ismertette. Divatbemutatót is láthatott a megnyitó közönsége, Hrivnák Tünde divattervező By Me Miracle című, legújabb halasi csipkével díszített ruhakollekcióját és meghallgathatta Bábel Klára hárfaművész ihletett előadását.