Hangsúlyos fekete-fehér fotók Révfülöp lakóiról

Révfülöp Hamarits Zsolt fotóművész helyi barátait örökítette meg azokon a képeken, amelyekből rendezett tárlata szombaton nyílt meg a Rév-Art Galériában.

A Révfülöpi arcok című kiállítást megnyitva maga a fotós mutatta be anyagát. Mint elmondta, tervei szerint Jáger Krisztina nyitotta volna meg a tárlatot, azonban a sors közbeszólt, a művészettörténész sajnos a közelmúltban elhunyt.

– Tavaly ősszel beszélgettem a galéria tulajdonosaival, akik felkértek a tárlatra, hogy a kortárs fotóművészet is képviselve legyen a galériában. Immár 13 éve töltöm időm nagy részét a községben, sok ismerősöm, barátom lett mostanra. A kiállítással azt szeretném bemutatni, hogy miként illeszkedik be egy budapesti művész a vidéki község életébe. A legnemesebb gesztusnak érzem, hogy összeállhat egy olyan kiállítás, amely az idősebb korosztálytól a fiatalabbig képviseli a nagyközség lakóit. Foglalkozástól függetlenül, hiszen a képeken látható sok más mellett például a kocsmáros, a horgász, a vitéz. A kiállítás anyaga bemutatja, hogy miként lehet révfülöpivé válni.

Mert úgy érzem, hogy ez nekem mostanra sikerült – vallotta lapunknak a fotóművész.

Hamarits Zsolt a fővárosban él, reklám- és alkalmazott fotográfiával foglalkozik saját stúdiójában. Aktív szerepet vállal a fotóoktatásban, mesterkurzusokat vezet profesz­szio­nális műtermi fényképezés témakörben, valamint tanít a MÚOSZ-ban és a Szellemkép Szabadiskolában. A révfülöpi kiállításra készülve ottani házában kis stúdiót alakított ki, ahol a szívéhez legközelebb álló 42 helyi lakost fényképezte másfél hónapon át.

Vallja, hogy a fotográfia lényeges oldala az, amit mindenki elfelejt, hogy megismételhetetlen a pillanat. – Az maga a történelem, ez pedig olyan szinten izgalmas, hogy ezeket az embereket húsz év múlva is fényképezhetem, de akkor már akár a gyerekeiket is. A fotózás dokumentarista jellegét ma mindenki elfelejti. Azt, hogy albumba kerülhet és bármikor visszalapozható a kép. Ehhez persze az internetnek is köze van, ma egyre kevesebb a nyomott kép – mondta a művész, aki legszívesebben fekete-fehér képeket készít, mert érzése szerint a színek megzavarják a nézőt. Fekete-fehérben sokkal inkább lehet koncentrálni a lényegre.

– Szeretnék révfülöpi családtag lenni, a kiállítás valójában egy családi tabló. Ami itt látható, az a tágabb értelemben vett családom. Remélem, ők is így gondolják – vallotta Hamarits Zsolt. A kiállítás augusztus 9-ig lesz nyitva.