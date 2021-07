Három nap, csupa játék kabócásokkal és más művészekkel

„Kedves kurtalábú publikum!” – kiáltotta a gólyalábas, és dobszóval hívta a nagyérdeműt a Kabóciádé Családi Fesztivál nyitóceremóniájára, amelyen Boróka és Habakukk, azaz a királyi pár ajánlotta mesebirodalmát és udvari ünnepségét a gyerekek és szüleik figyelmébe. A háromnapos hétvégi esemény szombaton és vasárnap is számos programot kínál.

– Tavaly sajnos elmaradt a gyermekfesztiválunk, idén azonban újra elvarázsolja a kicsiket és a nagyobbakat. A Kolostorok és kertek rendezvénytér újra meseországgá válik. Bízom benne, hogy minden ide érkező család jól érzi majd magát, és a veszprémiek azt is tudják, hogy nem csak ezen a hétvégén dolgozunk azért, hogy gyerekbarát város legyünk, hogy jó életkörülményeket biztosítsunk a gyerekeseknek is – így nyitotta meg a 28. Kabóciádé Családi Fesztivált, Veszprém városának legnagyobb gyerekrendezvényét pénteken délelőtt Hegedűs Barbara alpolgármester.

Az idén húszéves Kabóca Bábszínház szervezésének köszönhetően július 30. és augusztus 1. között sok család Kabóciádé lakójává válhatott, válhat a Séd völgyében. Házigazdaként Boróka királynő és Habakukk királyfi úgy fogalmazott, hogy a résztvevők nyissák meg szívüket a bohóctréfákra, ámuljanak az artistákon, hegyezzék fülüket a zenebonára, játsszanak önfeledten játéktereikben, mutassák meg ügyességüket a kézművessátrakban, ha pedig szusszanni szeretnének a melegben, akkor húzódjanak be a több helyen kialakított, forgókkal, szalagokkal feldíszített, árnyat nyújtó kuckókba. A felnőtteknek azt javasolták, nézzék meg a szinte életre kelő marionettbábokat.

Sánta László két gyermekével, az ötéves Szófiával és a háromesztendős Bálinttal Balatonfűzfőről érkezett a fesztiválra. Először vettek rajta részt. A kicsik kíváncsiságát a megnyitó utáni bábelőadások keltették fel. A Vaskakas Bábszínház Ilók és Mihók című és a Ziránó Színház Babszem Jankó című darabját szerették volna megnézni. Nevetve üdvözölték a nekik Jó reggelt!-et kívánó gólyalábas művészt. Édesapjuk elmondta, hogy azt tervezték, a péntek délelőttöt a veszprémi eseményen töltik, és szombaton is visszalátogatnak több programra.

Mákszem Lenke korábban bábművészként dolgozott a Kabóciádén, ő alakította Borókát. Nagyon élvezte, hogy több napon át közvetlenül találkozhatott a közönséggel, ha erre azért egyébként is volt alkalma. Nagy örömmel töltötte el, amikor a kis fesztiválozók annyira rajongtak a mesebirodalom királynéjáért, és ezt bátran ki is mutatták. Már akkor azt remélte, hogy ha saját gyermekei lesznek, ők is örömmel vesznek részt ezen az eseményen. Most el is tudta hozni őket, az egyéves ikreket, Zentét és Nimródot. Már kora délelőtt vidáman csemegéztek, hűsöltek egy a fűre, az árnyékba leterített pokrócon. Aztán kipróbálták a babajátszót, ahol a legkisebbeket többek közt hengeralagút és mágnestábla várta.