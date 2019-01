Hatalmas sikert hozott a 15 éves jubileumi fúvós show

Rengeteg odaadó munka, két telt házas előadás, kétezer néző és vastaps – így jellemezhető Pápa Város Fúvószenekarának jubileumi, 15. újévi fúvós show-ja.

Horváth Adrián, Pápa Város Fúvószenekarának karnagya úgy fogalmazott, mindkét koncert nagyon jól sikerült, ugyanakkor technikailag ez tekinthető az elmúlt másfél évtized legnehezebb újévi fúvós show-jának, hiszen a darabok összetettsége hatalmas figyelmet és sok-sok gyakorlást igényelt. – Kicsit tartottam tőle, de úgy gondolom, hogy a zenekar szépen megugrotta ezt a magas lécet – magyarázta.

A jubileum jegyében a műsor első részében olyan dallamok csendültek fel, melyeket a korábbi fúvós show-k alkalmával már hallhatott a közönség, emellett komolyabb fúvószenekari művek gazdagították a koncertet. – Igyekeztünk megmutatni, hogy milyen színes is tud lenni egy fúvószenekar, ezért többfajta stílusban játszottunk – mutatott rá a karnagy.

Az újévi koncerteken ez alkalommal is vendégénekesek működtek közre Fodor Bernadett, Ress Hajnalka, Ekanem Bálint és Solti Ádám személyében, a konferálást pedig László Katalin és Glassl Dominik végezte. A műsor második része is tartogatott különlegességeket, hiszen az énekesek közreműködésével több ismert Queen-slágert is előadott a fúvószenekar.

Horváth Adrián elmondta, mindig nagy dilemma, hogy milyen tematika köré szervezzék a műsort, idén azonban bizonyos szempontból rendkívül egyszerű és rendhagyó volt a helyzet. A szervezési feladatok oroszlánrészét ugyanis a Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesülete végezi, a Queen-dalok ötlete pedig az egyesület vezetőjének kisfiától, Mógor Dávidtól származott. A fiatal egy kész listát adott át a karnagynak, rajta a legnépszerűbb slágerekkel. Ezek közül több is felcsendült a műsorban, a siker pedig nem maradt el.

– A korábbi újévi fúvós ­show-k alapján számítottunk arra, hogy sokan lesznek. Két telt házas előadást tartottunk a sportcsarnokban, és úgy vettük észre, hogy az érdeklődőket tekintve belefért volna egy harmadik is. A két előadáson összesen több mint kétezren vettek részt, és a közönséget nemcsak pápaiak, illetve környékbeliek alkották, hanem voltak, akik egészen messziről jöttek, hogy hallhassanak minket. Többek között Hajdú-Bihar megyéből, Balmazújvárosból is érkeztek vendégek – emelte ki Horváth Adrián.

A karnagy hozzátette, igyekeztek a lehető legtöbbet kihozni a sportcsarnok adottságaiból, különös tekintettel az akusztikára, ezt szolgálta a paravánok felállítása és a precíz hangosítás. Mint mondta, rengeteg munkát fektettek az előadásokba: Pápa Város Fúvószenekarának mintegy félszáz tagja mellett a négy énekes, a két konferáló, a hangosítók és persze a szülők nagyon sokat tettek azért, hogy az újévi fúvós show ez alkalommal is sikeres legyen.

A fogadtatás pedig túlszárnyalta a várakozásokat: a kétezer fős közönség mellett külföldről is mutatkozott érdeklődés a show iránt. – Megosztottuk a produkciókról készült képeket és videókat az egyik közösségi oldalon. Hamarosan a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség oldalán is megjelent ez az anyag, ami alapján kaptunk egy megkeresést, hogy elvihetnék a show-t Montenegróba. Ezzel kapcsolatban már elkezdődött az egyeztetés – árulta el Horváth Adrián.

A karnagy megjegyezte, január 12-én, szombaton Csóton, egy héttel később pedig Nemesszalókon láthatja a közönség az újévi fúvós show-t, illetve a nagy érdeklődésre való tekintettel elképzelhető, hogy később még Pápán is szerveznek egy előadást.