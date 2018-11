Hátborzongató horror filmet forgattak a rejtélyes Szentkirályszabadján! – videó

Magyar-angol-amerikai koprodukcióban készült el az egész estés természetfeletti horrorfilm. Kattints, ha mersz!

A vérfagyasztó produkció középpontjában egy megtört férfi áll, Gil Spencer, aki felesége és újszülött lánya halála után magányosan tengeti az életét, melynek monotonitását csupán furcsa hobbija hivatott néha megtörni: a férfi elhagyatott épületeket keres fel és barangol be, melyekről gyakran videófelvételeket is készít. Egy nap azonban olyan felvételt talál a számítógépén, melyről szilárd meggyőződése, hogy nem ő készítette. A rejtélyes nyomok alapján egy szellemvárosra bukkan…

A drámai misztikus horrort a veszprémi Gallai József írta és rendezte, így talán nem is meglepő, hogy a film nagyrészben a szentkirályszabadjai szellemvárosban forgott (amelyről a veol.hu már korábban is készített hátborzongató összeállítást), Gallai József egyébként főszereplőként is feltűnik a 2019-ben debütáló filmben, további szerepekben Dunai Ágota, Peter Cosgrove, Boldog Beáta, Gallai Zsófia és Shawn Michael Clankie látható.

A veszprémi rendező a veol.hu kérdésére elmondta, hogy gyakorlatilag havonta változott a forgatókönyv szerkezete és négy lehetséges befejezés is készült hozzá, a helyszínek végleges kiválasztása sem volt egyszerű feladat. Szerencsémre elég sok elhagyatott helyszín, épület, sőt komplett falu és város található a közelemben, így aztán már hónapokkal a forgatás előtt lementem egy szál kamerával, vagy mobiltelefonnal és keresgéltem a megfelelő helyeket, ezzel egy időben pedig a producerek és a szereplők is folyamatosan érkeztek. Még Jeremy Theobald, Christopher Nolan első filmjének (A csapda) főszereplője is megkapta a forgatókönyvet, de a nemzetközi szereplőgárda végül nélküle állt fel és október végén kezdődhetett a főbb jelenetek rögzítése – tette hozzá Gallai József.

Mennyi ideig tartott a forgatás, mekkora volt a stáb, milyen körülmények között jött létre a film?

Mindent összevetve 14 napot vett igénybe a forgatás. Ahogy említettem is, a forgatókönyv elég sűrűn változott, így aztán több karakter is vándorolt a történetben. A feleségemnek (Boldog Beáta) alapból volt egy apró szerepe, amelyet aztán egy kicsit kibővítettem, a jeleneteinek többségét pedig a terhessége utolsó hónapjában vettük fel, majd ősszel kerültek rögzítésre Dunai Ágota és az én jeleneteim. Zsófia lányom is felbukkan benne néhány perc erejéig, így ő gyakorlatilag még az édesanyja hasában és már a megszületése után is a film része volt. Nem hiszem, hogy ezt sok produkció elmondhatja magáról. (nevet)

A stáb része volt Elekes Gergő alkotótársam, mint operatőr, vágó és zeneszerző, Szántó Bálint rendezőasszisztens, Krenács Péter felelt a hangért, a drónfelvételeket pedig Pál Károlynak és a Double Ring Wings-nek köszönhetjük, de több családtagom, barátom és ismerősöm segített, amiért nem tudok elég hálás lenni nekik.

Milyen nehézségek ütötték fel a fejüket a forgatás során?

Szerencsére elég olajozottan működtek a dolgok, bár a technikai eszközök többsége második körös volt. A megvásárolt akciókamera és a stabilizátorok sem működtek elsőre, amely nem kevés bosszúságot okozott. Néha az időjárás is közbeszólt a változékonyságával, illetve egy kisebb jelenetnél egy felettünk elhelyezkedő légifolyosó is megnehezítette a munkánkat. Ezektől eltekintve minden rendben volt.

Milyen jövőt jósolsz a filmnek?

Nem szeretek jóslatokba bocsátkozni, ellenben szeretném, ha a film jól teljesítene nemzetközi vizeken és fesztiválokon. Jelen pillanatban még nehéz átlátni, hogy hány kiadó fog érdeklődni iránta, ugyanakkor többel is közeli kapcsolatban vagyunk. Bízom abban, hogy minél több helyre eljut majd.

Kattints, és rettegj a Spirits in the Dark előzetesétől:

szereplők Gil Gallai József Hester Dunai Ágota Olly Peter Cosgrove Stephanie Boldog Beáta Csecsemő Gallai Zsófia Diszpécser Shawn Michael Clankie alkotók Rendező Gallai József Forgatókönyv Gallai József Fényképezte Elekes Gergő Gallai József Vágó Elekes Gergő Producer Boldog Beáta Boldog György Elekes Gergő Gallai József J.R.S. Storch David Strege Executive producer Shawn Michael Clankie Roy McClurg Jr. Jay Sorensen Co-Executive producer Q Fortier Chuck Harding Oscar Pavlo Zene Elekes Gergő Hang Elekes Gergő Krenács Péter Plakát Jakab Zoltán Rendezőasszisztens Szántó Bálint Drónfelvételek Pál Károly Produkciós asszisztens Tringli Alexa

