Hazai és határon túli alkotók versengtek a Pannonfílingen

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg szombaton a Pannonfíling mozgóképes találkozót, ahol hazai és határon túli alkotók rövidfilmjeit tekinthette meg a közönség, szakmai zsűri és az alkotók társaságában.

A Dósay Norbert és Németh Csaba által 2005 óta évente megrendezett rövidfilmes szemle és verseny felhívására idén közel ötven nevezés érkezett, ebből végül huszonegy rövidfilm került a versenyprogramba, melyet szombaton, egész napos fesztivál keretében tekinthettek meg az érdeklődők az Expresszó klubban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kisjátékfilmtől az animációs, kísérleti és portréfilmen át a videóklipig különböző műfajú alkotások mutatkoztak be a Pannonfílingen, melynek zsűriasztalánál idén Baranyi Gábor Benő, a tavalyi győztes film, a Bújócska rendezője, Vranik Roland filmrendező, forgatókönyvíró és András Ferenc egyetemi docens foglalt helyet.

A megmérettetésen megosztott első helyet ért el, valamint a közönségdíjat is bezsebelte Kollet Gerda, Papp Gergely, Bottka Anita Eszter, Palóczi Zita és Gacsályi Lilla Nyolctól tízig című rövidfilmje, melynek hősei elszenvedői és előmozdítói az adott félreértésnek, melybe egy véletlen, váratlan esemény folytán kerülnek.

A megosztott első hely másik díjazottja Benedek Szabolcs Your Face Without the Screen című alkotása lett. Itt egy csoport meglátogat egy kiállítást, ahol látszólagos előadások formájában emberi életeket állítottak ki.

A második helyen Nagy Anita Noémi Cukor nélkül című produkciója végzett. A film egy olyan lány történetét meséli el, akinek fontos szerepe van a családján belüli egyensúly megtartásában, ám ezúttal nagy döntés elé kerül.

A harmadik helyezett Karácsony Péter, Simó Marcell és Kapusi Krisztián Csótány című alkotása lett, mely egy, Franz Kafka A házaspár című novellájából készült adaptáció.

A PannonPortré különdíjat Helstáb Martin Sok-sok festék című alkotása nyerte, a zsűri különdíját érdemelte ki a Verset írok (Életrevaló Egyesület, Északi Támpont Egyesület és az SOS Krízis Családok Átmeneti Otthona), a III. emelet 14. (Papp Barnabás, Magyar Fanni, Becsey Kristóf, Bernáth Milán), illetve a Szevasz, Laci (Csurka László-Csongor) című pályamű.