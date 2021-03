Házhoz viszik a virtuális kultúrát Zánkán

Mindenkit letaglózott a vírus tavalyi megjelenése utáni első sokk, de átérezve, hogy mekkora erőt adhatunk a karanténban lévő embereknek, ha eljuthatnak hozzájuk a megszokott programok, úgy döntöttünk, online folytatjuk a munkát. Így a technika segítségével „bekopogunk” az otthonokba – mondta Böhmné Kocsis Szilvia.

A zánkai faluház vezetője örömmel beszélt arról, hogy az emberek igénylik, szívesen fogadják a virtuális kultúrát is, a vidám, jó hangulatú műsorokat, a tartalmas előadásokat.

Kiemelkedik a települések közül Zánka abban is, hogy a község faluházának vezetője a járványhelyzetben sem hagyta magukra az embereket. Böhm­né Kocsis Szilvia az első perctől kezdve rendkívül fontosnak tartotta az egészségbiztonsági előírások betartását, és a kulturális intézmény kapuját itt is becsukták tavaly tavasszal, de máig eltökélt abban, hogy az élet nem állhat meg, így a faluházra jellemző pezsgő és színes munkát online folytatja. Tamás, a férje munka után, ha kell, késő este és hétvégén is mindenben és ingyenesen segíti a munkát. Az élő közvetítésekből az is látszik, hogy mindketten alapos felkészülés után ülnek le a beszélgetőasztalhoz, illetve állnak a nézők elé, és mindig figyelnek az alkalomhoz illő megjelenésre, hangulatra is.

– Úgy gondoljuk, ha már a faluházba nem jöhetnek el az emberek, akkor nekünk kell eljutnunk az otthonokba. Kezdettől elszántak vagyunk abban, hogy egy kis vidámsággal, igényes programokkal segítsük az embereket ebben a nehéz helyzetben, és mindezt élőben közvetítjük nekik a faluház közösségi oldalán. Bízunk benne, hogy jókedvre deríthetjük őket, így is erőt adva nekik a szokatlan körülmények elviseléséhez, vélekedett Szilvia. A ház vezetője örömmel beszélt arról, hogy egyre többen követik őket, több ezer nézőjük van, ami nagyon jó érzéssel tölti el. Mint mondta, alapvető céljuk, hogy a kulturális élet, a közösség erősítése tovább folytatódjék a járvány alatt is, és senki ne érezze azt, hogy egyedül van.

– Az online világ rengeteg kutatómunkát, előkészítést, új technikát, fejtörést és szervezést igényelt, és minden, korábban ismeretlen és váratlan helyzetet meg kellett oldani – fogalmazott Szilvia. Hozzátette, a műsorokat a férjével, Böhm Tamással együtt vezetik, így nem tudnak a technikára is figyelni. Így a hangot, illetve a közvetítést 16 éves gimnazista fiuk, Marcell, valamint a barátja, Morvai Tamás biztosítja.

Egy-egy online műsor előkészítése nagyon összetett feladat, többnapos munkát igényel, ezekbe a tennivalókba besegít Bácsiné Bogáncs Nikoletta, a ház gondnoka is.

Szilviáék úgy szervezik a programokat, mintha nem lenne járvány, és az emberek mindig izgatottan várják a következő műsort. – Úgy éreztük, ezt kell tennünk, nem dőlhetünk hátra, nem várhatunk arra, mikor lesz vége a vírusnak, a veszélyhelyzetnek. Az emberek számítanak ránk, és mi nem hagyhatjuk cserben őket – mondta a faluház vezetője.

Így megálmodtak egy új sorozatot Ismeretlen ismerős címmel, amellyel az a céljuk, hogy olyan embereket mutassanak be, akiket mindenki ismer, de sok mindent nem tudnak róluk. Például azt, hol születtek, milyen volt a gyermekkoruk, az ifjúságuk, az első szerelmük, mi a hobbijuk. Ezekről az érdekességekről beszéltek eddigi vendégeik: Takács Ferenc kertészmérnök-tanár, gomba- és gyógynövényszakértő oktató, a zánkai Gyógynövény-völgy Ökoturisztikai Oktató- és Látogatóközpont megálmodója; Tóth Béla, egy balatonakali üzletház és étterem tulajdonosa; Varga Zoltán alpolgármester, szőlész-borász és Iván Katalin nyugdíjas pedagógus. Vendégeiket a munkáról nem, csak a családról, a fiatalságukról, a jótékonykodásról kérdezték. Az élő adás méltán hozott hatalmas nézettséget, nagy sikert. Mindeközben elindították a zánkai élő adventi naptárt, így is gazdagítva a község ünnepi hangulatát. Közös játékra hívták az embereket, így mindig más ház ablaka öltözött ünnepi fénybe. Ezeket egy térképpel lehetett megtalálni, amit közzétettek a közösségi oldalukon. Ünnepi díszbe öltöztették a faluház udvarát is, az adventi kapu kinyitásával pedig lehetett látni a kivilágított karácsonyfákat, az adventi koszorút, a betlehemet. Advent négy vasárnapján kisgyermekes családok gyújtottak gyertyát, és közülük valaki ünnepi verssel teremtett meghitt hangulatot, Szilvia és Tamás alkalomhoz illő muzsika mellett az adott gyertya jelentéséről beszélt. A programokat online láthatta Zánka lakossága, ahogy Németh Szabolcs evangélikus lelkész ünnepi előadását is megtekinthették.

Szilviáék gondoltak a gyerekekre is, készítettek egy életnagyságú Mikulás-figurát, azt ültették a ház ajtajába, és a kisgyerekek édességet vehettek ki a puttonyából. Az online műsorok mellett szép emléket őriznek arról is, amikor a képviselő-testület a faluházzal együttműködve az időseknek kis karácsonyi immunerősítő csomagot ajándékozott, amit még az ünnep előtt mindenkihez eljuttattak.

A faluházban már tavaly év végén elkezdtek készülődni a magyar kultúra napjára, amelyen Kocsis Ervinné és Marosszékyné Csósza Mária nyugdíjas pedagógust, Horváth Lajos iskolaigazgató-képviselőt és Filepné Kovács Julianna könyvtárost, a Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány elnökét látták vendégül. Az érdekes beszélgetést szintén élőben követhették online az emberek. Emellett bepillanthattak az Okályi Iván Kertbarát Kör tagjai életébe, amely két évtizede rendez évente disznóvágást. Ez idén a veszélyhelyzet miatt elmaradt, de a beszélgetés nem, mások mellett vezetőjüket, Mészáros Gézát a hagyományokról is kérdezték, nagy érdeklődés mellett. A műsorban fotókkal idézték fel a disznóvágások hangulatát, amit levetítettek a nézőknek. Hatalmas sikert aratott az online nőnapi műsor Zánkán, ugyanis a Nevesincs Színjátszó Kör néhány férfi tagjával felidézték azokat a kitűnő előadásokat, amelyekkel 2012 óta meglepik a helybeli lányokat, asszonyokat. Ezeket a műsorokat Böhm Tamás írta és rendezte.

– Így élünk Zánkán járványhelyzet idején. Dolgozunk, amíg lehetőséget kapunk rá és amíg örömmel csinálhatjuk azt, amiben hiszünk. Az élet megy tovább, és nekünk az a feladatunk, hogy Zánka kultúráját, hagyományait megőrizzük, fejlesszük és továbbadjuk – összegzett Szilvia.