Hegedűvel hódít a három grácia

A tehetséges hegedűművészek alkotta trió repertoárjában a klasszikus és a tradicionális könnyűzene ötvözete található meg, valamint helyet kapnak benne népszerű, modern slágerek is.

A hegedűtrió a könnyed és szórakoztató műsorával számtalan hazai fellépés mellett a világ nagy színpadain is megfordult már.

A Grácia Hegedűtrió a Vesz-Mont Kft. jubileumi ünnepségének fellépője volt nemrég az új nemesvámosi sportcsarnokban. A lányok a jelenlegi felállásban öt éve zenélnek együtt. Mint mondják, fantasztikus menedzserüknek, Bodrogi Líviának köszönhetik, hogy egymásra találtak.

A szimpátia a kezdetektől megvan Nóra, Teodóra és Alexandra között, akikben közös a magas szintű hegedűtudás. Nóra például már ötéves kora óta játszik a hangszeren. A zenei óvoda, általános és szakközépiskola után most diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, de Szandrának és Teodórá­nak is zeneakadémiai végzettsé­ge van.

– Éppen azért szeretek itt zenélni, mert ez teljesen más stílus, és kiszabadít a klasszikus zenei keretekből – meséli Nóra, aki élvezi azt is, hogy a fellépések során koreográfiá­kat is táncolnak, szemben a hagyományos zenekari fellépésekkel.

Alexandra abban reménykedik, hogy a klasszikus zene szeretete általuk azokhoz is eljut, akik kevésbé nyitottak a műfaj iránt. Ezt segíti az is, hogy a darabokat könnyűzenei alapokon, cross-over stílusban adják elő. A Grácia a népszerű szerzőpáros, Holló József és Molnár László által feldolgozott klasszikus átiratokat és a trió számára írt saját szerzeményeket játssza. A lányok elmondják az ötleteiket, amelyekről a szerzőpáros eldönti, hogy melyik az a dal, amelyik „jól áll” hegedűre is, és amely eladható a közönség felé is.

Teodóra kedvenc száma a Pálinka-dal, mert azt minden korosztály ismeri, és lehet rá tombolni is.

A virtuóz hegedűjátékhoz napi öt-hat órás gyakorlás szükséges, ehhez jön még a koreográfiák tanulása, aminek a nehézsége az, hogy a mozgást mindig az adott színpadhoz kell alakítaniuk. A lányok szerint a közönség nyitott a zenéjükre, és általában még egy kevésbé befogadó hallgatóság is megnyílik a koncertjük végére. A Grácia sokat játszik belföldön, a külföldi meghívások pedig „hullámzanak”.

Vannak olyan időszakok, amikor alig tartózkodnak itthon, hiszen a világ számos pontján megfordultak már, az Egyesült Államoktól Egyiptomon át Olaszországban, Görögországban, Ausztriában is felléptek már, és többek között német turnéjuk is volt.

A lányok jól megvannak együtt, az életben is barátok, gyakran szerveznek közös programokat. A hegedülés mellett szívesen sportolnak, ami fontos a színpadi megjelenésük miatt, és jót tesz a hátuknak, nyakuknak is. Nóra úszik és fut, Teodóra nagyon jó futó, Alexandra sétálni, túrázni és úszni szeret.

A nemesvámosi fellépésen olyan ismert szerzeményeket is előadtak, mint Monti Csárdása, az említett Pálinka-dal vagy a Kalinka.