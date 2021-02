Hétköznap suli, hétvégén Nagyszínpad – Kéri Kolossal beszélgettünk

Kéri Kolos fiatal kora ellenére a veszprémi zenei élet egyik meghatározó figurája lett. Több sikeres zenekarban is játszik, tanít és folyamatosan keresi a zenei kihívásokat. Helyi arcok sorozatunk interjúalanyával a kezdetekről és a jövőbeli tervekről is beszélgettünk.

Kolos kérdésünkre elmondta, hogy az egész családja Veszprém megyéhez kötődik, és ő maga is Veszprémben született.

– Most éppen itt is élek, de tulajdonképpen, amióta az eszemet tudom folyamatosan ingáztunk a megyeszékhely és Nemesvámos között. Hol itt laktunk, hol ott – kezdte a zenész.

Megosztotta velünk azt is, hogy tanulmányait a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézetben kezdte, majd a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikumát végezte el.

– Az iskolai tanulmányaim mellett folyamatosan jártam a Csermák Antal Zeneiskolába is, ahol először basszusgitározni, később pedig nagybőgőzni tanultam – folytatta Kolos, majd hozzátette, hogy a 2009-es évhez és a Hősök kísérőzenekarához való csatlakozáshoz köti azt a pillanatot, amikor rájött, hogy sokkal komolyabban szeretne a zenével, a zenéléssel foglalkozni.

– Nagyon izgalmas időszak volt ez. Harmadikos voltam az Ipariban, rendesen jártam az iskolába, és tanultam, mint mindenki más, hétvégente viszont vagy tévéfelvételre mentünk a Hősökkel, vagy éppen tízezer ember előtt koncerteztünk. Annyira megtetszett ez az életmód, hogy meg is fogalmazódott bennem, hogy én mindig ezzel szeretnék foglalkozni – mesélte.

A fiatal zenész mosolyogva idézte fel, hogy ő volt az egyetlen tanuló az Ipariban, aki ének-zenéből érettségizett, ami persze nem is csoda, hiszen CNC-kezelő technikusnak tanult.

– Az érettségi után egy évet jártam a székesfehérvári konzervatóriumba, hogy megfelelően fel tudjak készülni a Kodolányi János Egyetem Művészeti Tanszékének felvételijére. A szüleim mindenképpen szerették volna, hogy szerezzek felsőfokú képesítést is. Ez most, a járványhelyzet miatt különösen nagy segítség nekem, hiszen bár koncertek nincsenek, a balatonalmádi Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában tudok tanítani, ami ad egyfajta biztonságot is. Mindemellett pedig az egyetemen eltöltött időszak számomra maga volt az álom. Nagyon jó volt a közösség, folyamatosan zenéltünk, fejlődtünk: úgy éreztem, egész életemben szívesen járnék oda – mondta.

Kolos végül jazz-basszusgitár előadóművész végzettséget szerzett. Kérdésünkre megosztotta velünk, hogy a zenei irányultság valószínűleg a nagyszülőktől öröklődött át rá is.

– Az egyik nagypapám tangóharmonikázott, a másik pedig gitározott, ráadásul énekelni is jól tudtak mindketten. Minden bizonnyal tőlük ered a muzikalitásom – fejtegette.

Igazán nagy zenei példaképei nem voltak Kolosnak, viszont sok olyan zenészről mesélt, akik fontos inspirációt jelentettek és jelentenek számára. A beszélgetés során többek között a filmzenéiről híres John Williamst, a basszusgitárosok közül Marcus Millert és Victor Wootent, valamint a Red Hot Chili Peppers zenekart említette

Kolos igazi multiinstrumentalista. Rengeteg hangszeren játszik. A basszusgitár, a nagybőgő, a cselló, a zongora, a dob és a tangóharmonika mellett egy reneszánsz lant a legújabb szerelme. Sokrétű hangszeres képzettségét számos ismert zenekarban kamatoztatja is.

– A Hősökben basszusgitározom, illetve a hangszerelési feladatokból is kiveszem a részem, a Led Zeppelin Session zenekarban szintén basszerozom, a Tom White & the Mad Circus nevű rockabilly bandában nagybőgőzöm, a Compact Discoban pedig gitározom. És persze ott van a Queen’s Land nevű zenekarom is, ahol szintén a basszusért felelek.

A zenész alapvetően a rock műfajt érzi a legközelebb magához, bár – mint mondta – kifejezetten kedvenc stílusa nincs, időszakosan változik, hogy mit hallgat a legszívesebben.

Kolos kitért arra is, hogy már nagyon várja, hogy újra elindulhassanak a koncertek. A Hősökkel és a Tom White & the Mad Circus-szel is volt tévés felvételük, de nagyon hiányzik már neki – és mindegyik zenekarának – az élő kapcsolat a közönséggel. Kérdésünkre elmondta, hogy a tavaszi időszak nagyon nehéz volt számára, de most már úgy érzi, látszik a fény az alagút végén.

– A zenélés nekem mindent jelent. Szerencsés embernek mondhatom magam, hogy a hobbim a munkám is, és ennek élhetek éjjel-nappal. Örülök, hogy a zene töltheti ki az életemet – zárta végül a fiatal zenész.