Hogya György Pro Urbe-díjas helytörténet-kutató emlékére

Id. Hogya György Pro Urbe-díjas helytörténeti kutató – ismerőseinek csak Gyuri bácsi –, aki a koránál fogva is tiszteletre méltó úriembe- re volt városunknak, 98 évesen távozott az örök csend országába. Mindig a közösségért kívánt tenni, bármit, ami a munkássá­gából eredő.

Veszprém legidősebb aktív helytörténeti kutatója volt, csaknem ötven éve tanulmányozta a királynék városának múltját. Első munkája 1978-ban jelent meg a városi gyermekkórház történetéről. Azóta több mint húsz könyvben mutatta be a város jeles alakjait, meghatározó történelmi személyiségeit, helyszíneit, de leginkább az egészségügyhöz tartozó intézmények régmúltját kutatta. Szíve csücskét, a Jeruzsálemhegyi Járványkórház történetét szerette volna teljesen befejezni. 95. születésnapja alkalmából, 2018-ban megkapta a Orbán Viktor köszöntő oklevelét. Gyuri bácsi személyes életén keresztül is jól ismerte a város történetét, szinte második otthonának tekintette, hiszen itt többet élt és alkotott, mint felvidéki szülővárosában, ahonnan elindult.

Királyhelmecről, nyolcgyermekes család legidősebb gyermekeként érkezett Veszprémbe 1943-ban. Vallotta, a Mindenhatónak köszönheti, hogy itt élhette le tevékeny munkával teli, hosszú életét. Szinte valamennyi honismereti, helytörténeti közösség tagja, arca volt, nélküle nehezen volt elképzelhető bármely civil rendezvény, rendszeresen megfordult levéltárakban, könyvtárakban. A kutatótársak között tiszteletet váltott ki a témák iránti elszántsága miatt is. Feleségével, aki a Helyőrségi Klub könyvtárosa volt, a Táborállás Daloskör létrehozásában is közreműködött. Feleségét haláláig ápolta, segítette gyógyíthatatlan betegségének elfogadását.

Hogya György életműve halhatatlanná tette munkásságát, a közegészségügyben végzett példaértékű helytállásával is beírta magát Veszprém város honismereti, kulturális örökségébe. Gyuri bácsi az ősi, régi Veszprém múltjába vezette vissza az emlékezni kívánó korosztályokat. Ő volt, aki látta a város valamennyi történelmi, majd átalakuló és mai modern arcát, s közel 80 év távlatában is hittel ragaszkodott a város múltjához, történelmi örökségéhez.

Ezekhez a feladatokhoz szükség volt egy olyan megingathatatlan hitre és erőre, ami az egész életét végigkísérte. Akinek a lelkivilága erős, annak van hite, akinek van hite, annak a lelkivilága erős – hangoztatta többször is, szinte mottójaként életének. Hitt benne, hogy legutolsó könyvét, a Patikák történetét be kell fejeznie. Be is fejezte. Segítséggel, civil összefogással, de elkészült.

Most már nyugodt lélekkel térhet vissza a Mindenhatóhoz. Isten nyugosztaljon, Gyuri bácsi!