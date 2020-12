Holczer Réka, a Pannon Várszínház színésznője mindig a családjával ünnepli a karácsonyt

A Pannon Várszínház fiatal színésznője, a mindössze 22 éves Holczer Réka már most is szép karriert futott be, a színházban összesen hat darabban szerepel, és a legváltozatosabb karaktereket is könnyedén megjeleníti a színpadon.

– Az advent a várakozás időszaka. Azért ilyenkor az emberek kicsit megállnak, megnyugszanak, elcsendesednek, együtt van a család. Nekem a nagy családi vacsorák, az együtt töltött idő öröme, a távol élő családtagok látogatása jut eszembe erről, bár az idei évben ebbe a meghitt időszakba is beleszól a járvány. Az már most is érezhető, hogy az ünnepek más hangulatban fognak telni. A „várakozás" szó talán a mostani helyzetben új jelentést kap, hiszen mindenki azért imádkozik, hogy túl legyünk a Covid-időszakon. Az a lényeg, hogy együtt legyünk túl ezen, és a karácsony megerősítheti ezt a közös várakozást minden tekintetben – mondta el Holczer Réka. A családi hagyományok a karácsonyi időszakban fontos szerepet játszanak a színésznő életében, minden évben részt vesznek betlehemes játékban, és a karácsonyi misére is ellátogatnak. Emellett Rékának a Pannon Várszínház a második családja, ám idén velük valószínűleg nem tud majd együtt ünnepelni. – A karácsonyi időszakok számomra mindig zsúfoltak szoktak lenni, hiszen korábban ilyentájt nagyon sok elő­adásunk volt. Idén ezek sajnos elmaradnak, ezt nagyon rosszul élem meg lelkileg. Egy színész számára annál rosszabbat elképzelni sem tudok, mint hogy elveszik tőle a szereplés lehetőségét. Nagyon hiányoznak a kollégáim is, hiszen nemcsak munkatársak, nemcsak barátok vagyunk, hanem egy összetartó kis család is. Közöttünk nagyon nagy szeretet van, és ez érződik is a színpadon, ezt érzi a közönségünk is. Nehéz így a kapcsolattartás egymással és a közönséggel, ezért tartom nagyon jó ötletnek a PannON OtthON kezdeményezést, hogy a nézőink otthon is tudnak előadásokat nézni – tette hozzá a színésznő. Holczer Réka elmondta, egész életében a szüleivel és két testvérével ünnepelte a karácsonyt, nem telt el úgy szenteste, hogy ne az otthon melegében, a családja körében lett volna. – Ebből a hagyományból a jövőben sem engedek, ha lesz is férjem és saját családom, akkor is itthon fogom tölteni a karácsonyt. Ez nekem olyan feltöltődést nyújt, amit semmiért nem cserélnék el. Összesen hat fővel ünneplünk, tehát a tízfős korlátozást nem érjük el, a nagyszüleinkhez pedig 25-én szoktunk ellátogatni, ezt a hagyományt a Covid-időszakban újra kell gondolnunk. A színésznő szerencsésnek érzi magát, hogy családja és szülei stabil hátteret nyújtanak neki, és arra biztatja azokat, akiknek az ünnepek nehezebben telnek el vagy magányosak, hogy tartsanak ki, hiszen már látszik a fény az alagút végén.