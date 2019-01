Horváth Ernő: „A családi gyökerek egész életben fontosak!”

Szüleim, illetve gyerekkorom emléke, illetve a vallásos hit erősített meg abban, hogy kápolnát építsek Nagytárkányban, ahol felnőttem. Az, hogy Márfi Gyula veszprémi érsek szentelte fel tavaly szeptemberben, hatalmas megtiszteltetést jelentett, így érvelt Horváth Ernő ajkai-veszprémi üzletember.

-Megbeszéltem párommal, és két nagyobb gyermekemmel, mert a legkisebb még csak huszonegy hónapos, az építést, és első perctől kezdve, mindenki egyetértett a tervemmel. Sokan kérdezték, miért éppen erre költöm a pénzt, miért nem fordítom másra, valamilyen befektetésbe, vásárlásra, vagy utazásra? Eltökélt voltam abban, hogy a kápolna építése a legjobb döntés, amit a szeptemberi átadáskor, amely a nagytárkányi búcsú napja egyben, a Mária nevet kapta, összegzi a történteket Horváth Ernő. Az üzletember felidézte, mindig is fontosnak tartotta, hogy nemes célok mellé álljon, így egészségügyi, sporttal kapcsolatos, és képzőművészeti alapítványok munkáját segítette, támogatja ma is, de a kápolna építésével régi vágya vált valóra.

-Gyönyörű éveket töltöttem gyermekkoromban, szülőfalumban, a Sümeghez közeli Nagytárkányban, idézi fel az akkori időket. Vallásos, családcentrikus, békés családban nőtt fel, a család rendszeresen járt templomba, ahol ő 14 éves koráig ministrált. Úgy fogalmaz, egész életében elkísérte a családi útravaló: az összetartás három testvérével, dolgos szülei példája, a vasárnapi ebédek pontban déli 12 órakor. Édesapja, aki annak idején az erdőbirtokosság elnöke és mezőgazdász volt, 94 évet élt makkegészségesen, szőlőjét még 92 éves korában is művelte a csabrendeki hegyen. Gyermekeit mindig arra nevelte: úgy éljenek, hogy minden nap nyugodtan feküdjenek le, majd másnap nyugodtan keljenek fel! Nála a kézfogás a papírnál is fontosabb volt, ami az üzletember máig példának tart.

HIRDETÉS HIRDETÉS

-Akkoriban, a faluban pezsgett az élet, sportpályákkal, az erdő közepén meleg vizű stranddal, amit forrásvíz töltött fel, még fagyit is lehetett kapni. Mára a falu elöregedett, rokonaim meghaltak, a fiatalok elköltöztek onnan, a temetőbe gyakran járok szüleim, és fiatalon elhunyt nővérem sírjához, a szülői ház előtt fájó szívvel megyek el, emlékezik. Horváth Ernő szerint a családi minta, a gyökerek nagyon fontosak az ember életében. Ebből merített egész eddigi életében, üzleti tevékenységében, reméli, ezt az „örökséget”gyermekeinek is át tudja adni. Felidézi, gyermekkorában az iskolában volt egy apró imahely, de szívesen, és nagy szeretettel jártak oda a falubeliek. Mint mondja, régóta tervezte, hogy legyen egy megfelelő, tágasabb kápolnája a falunak, ahová annyi szép emlék fűzi. Nagyon örül annak, hogy a kápolnával sokaknak örömet okozott, amit a már régóta nem működő iskolában alakítottak ki. Amit csak lehetett, például a kerítés festést, családjával, fiaival, bátyjával együtt ő maga is végezte. A kápolnát adományként átadta a csabrendeki polgármesteri hivatalnak, a belső részét, így az oltárt, illetve a berendezést pedig az ottani egyháznak.

Horváth Ernő közel negyven éven át dolgozott a pénzügyi szférában, ahonnan vezérigazgató-helyettesként távozott. A 3500 dolgozóval működő cég után egy hasonló profilú, családi cégét vezeti. Párjával, fiaival együtt ma is rendszeresen jár templomba, a sportot – elsősorban a focit – a sok munka mellett, az egészség, illetve az ember testi-lelki egyensúlya megőrzésében alapvetőnek tekinti, a Balaton pedig régi szerelme, ahol a nyarait tölti. Azt mindig alapvetőnek tartotta, hogy akinek szükséges, minden segítséget megadjon, és így tervezi a jövőben is.

HIRDETÉS HIRDETÉS