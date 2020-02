Horváth Lajos festményeiből nyílt kiállítás Balatonfüreden

Horváth Lajos festőművész A valóság mitológiája című emlékkiállítása nyitánya Veszprém és Balatonfüred kulturális együttműködésének, fogalmazott Molnár Judit városi képviselő a kiállítás megnyitásakor a Kisfaludy Galériában nemrég.

– Nagy megtiszteltetés Balatonfüred számára Horváth Lajos festőművész tárlata, amelynek a Kisfaludy Galéria ad otthont április ötödikéig. A valóság mitológiája című kiállítást korábbra terveztük, de Horváth Lajos tavaly nyáron bekövetkezett halála miatt most emlékkiállítással adózunk művészete előtt – beszélt az előzményekről Molnár Judit városi képviselő, a humánerőforrás-bizottság elnöke.

Hozzátette, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. irányításával létrejött tárlat jelentős azért is, mert januárban megállapodást írt alá Bóka István, Balatonfüred polgármestere és Porga Gyula, Veszprém polgármestere a magyar kultúra napja alkalmából. Az együttműködés lényege, hogy a 2023-as Európa kulturális fővárosa program keretében a két város az idegenforgalom, a kultúra és az oktatás területén programjaikkal, rendezvényeikkel kölcsönösen erősítik egymást.

A köszöntőben elhangzott, Horváth Lajos emlékkiállítása nyitánya Veszprém és Balatonfüred kulturális együttműködésének. A művész nem csak Veszprémhez, hanem a megyéhez is számtalan szállal kötődött, jelentős kiállítása volt egyebek mellett Pápán, Tihanyban, de a határon túl is. Alsóörsön 17 éven keresztül szívvel-lélekkel irányította az Alsóörsi Festőőrs művészeinek képzőművészetét, bebizonyítva a festészetben elmélyedő tanítványaival azt, hogy vidéken is vannak kiváló alkotóműhelyek.

Molnár Judit külön köszönetet mondott a művész fiának, aki lehetővé tette az emlékkiállítás megszervezését.

– Hosszú, fehér haj és széles karimájú fekete kalap. Így emlékezhet Horváth Lajos festőművészre, aki személyesen ismerte – fogalmazott Gopcsa Katalin művészettörténész megnyitójában. Emlékeztetett, bár visszahúzódó személyiség volt, mindig fontosnak tartotta a kapcsolatot a nézővel. Ezt a kapcsolatot nem szavakkal, hanem a megfestett munkáival akarta elérni. Képeiben rendszerint szerepelt egy etikai megmérettetés filozofikusan, és időnként metafizikusan közelítette meg az emberi problémákat. Festményein más korok motívumai is megelevenedtek, antik, bibliai témák egyaránt, ahol megjelent az élet és a halál. Munkásságában új területet nyitottak meg színes ceruzás és pasztellkrétás erdélyi tájképei, csendéletei.

– Példaképe Kondor Béla festőművész, grafikus, költő volt, mostanra már ő vált tanítványai példaképévé. Hiányozni fog! – hangsúlyozta Gopcsa Katalin.

A kiállítás megnyitóját Pózna Katalin kitűnő gitármuzsikája is emlékezetessé tette.