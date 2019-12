Identitásburjánzás tripla csavarral: Az élet csodaszép a Pannon Várszínházban

A Pannon Várszínházban szombaton mutatták be magyarországi ősbemutatóként Az élet csodaszép című élő rádiójátékot.

Az 1947-es azonos című amerikai filmdráma széles körben ismert és szeretett karácsonyi film. A történetben a Pannon Várszínház előadása sem tért el, karácsony este George Bailey lába alól kicsúszik a talaj. Az általa vezetett kisvárosi hitelintézet a csőd szélén áll, ő pedig úgy érzi, értelmetlen az élete, és az öngyilkosság az egyetlen kiút. Az égben felfigyelnek a kétségbeesett emberre, és egy szárnyaira vágyó angyal kapja a „nagyfőnöktől” azt a nemes feladatot, hogy segítsen főhősünknek. Clarence, a mennybéli küldött sajátos módszert alkalmaz: megmutatja, milyen sivár hellyé lett volna a város Bailey áldozatos tevékenysége nélkül. A tanulság persze ebben a történetben is az, mint a már megszokott karácsonyi filmekben: az élet valóban szép, a család és a szeretet pedig olyan értékek, amiket nem szabad eldobnunk magunktól.

A tipikus karácsonyi történetet a Pannon Várszínházban viszont atipikus eszköztárral mutatták be. Az élő rádiójátékként előadott színházi darabot a rendező, Szelle Dávid vezényletével és a színészek rutinos előadásában lassanként vezették be a nézők elváráshorizontjába. Egy ilyen egyedi műfajnál el is várható, hogy a közönséget nem hagyják magára, ezt Szelle Dávid remekül oldotta meg.

Onnantól kezdve, hogy a nézők kényelmesen belehelyezkedtek a szituációba viszont jó esetben egyszerre többfelé is figyelni kezdtek, ha nem így tettek, sok fontos dologról lemaradhattak. Egyrészről a történet önmagában is lebilincselő. A filmbéli történet kivitelezését úgy csavarták meg, hogy a „nagyfőnök”, akit Horváth Dániel, és Clarence, akit Keresztesi László alakít, a kezdetektől színen vannak. Nagyobb hangsúlyt helyeztek ugyanis arra, hogyan jut el a Szelle Dávid által megformált George Bailey arra a végzetes következtetésre, hogy nélküle mindenkinek könnyebb lenne az élete.

A legnagyobb csavar mégis a két főszereplő, Bailey (Szelle Dávid) és Mary Hatch (Kovács Ágnes Magdolna) színészi munkája mellett annak a négy szereplőnek a vállán van, akik az összes többi karaktert eljátsszák. Pap Lívia, Horváth Dániel, Keresztesi László és Kovács Gábor egyik pillanatról a másikra változnak úgy, hogy közben a színdarabban játszó színészeket alakítják, akik karaktereket alakítanak. A dupla, sőt tripla csavar mellett a háttérben az amerikai színészek kapcsolatrendszerei is kikristályosodnak, ahogyan a rádiójátékban szereplő színészek a mikrofonok mögötti csendes „szünetekben” piszkálódnak vagy közelednek egymáshoz.

Az utolsó szál, amire szintén érdemes külön figyelmet fordítani, azok a bravúros megoldások, amikkel az élő rádiójátékban a hanghatásokat létrehozzák. Nagyon fontos, hogy nem mímelik a rádiójátékok gyakorlatát, nem a hangszórókból jönnek a hangok, hanem valóban a színpadon képzik őket a színészek. A cornflakeses dobozt rázva tényleg vonathangot hallhatunk, és a bőrönd zárját becsapva tényleg olyan érzésünk támad, mintha egy autó ajtaját csukták volna be. A térben időre mozogni, hogy elérjük a megfelelő tárgyat, és a megfelelő szótagra meg is tudjuk szólaltatni, bizony nagyon komoly koncentrációt igényel, bármennyire is tűnik légiesnek vagy szórakoztatónak a színpadi lét, ami külön dicséretet érdemel.

Az előadást szünet nélkül játsszák, egy felvonásban, Szelle Dávid, a rendező erre már korábban is felhívta a figyelmet. Ennek az oka, hogy ne törjék meg az előadás folyamát, és se a színészeket, se a nézőket ne billentsék ki az élményből. Ennek ellenére több helyre szúrtak be reklámot, amelynek vidám, énekes, harsány mivolta mégis erős intermezzónak érződik a darab alaphangulatához képest.

Érdemes többször megnézni az előadást, hiszen minden gesztusnak, ha a színpad előterében, ha hátul, a kellékeknél történik, van egyedi mondanivalója, és igazi családi karácsonyi élményt kaphatunk általa.