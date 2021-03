Időben szűrnek – Logopédusok vizsgálják meg a három- és az ötéveseket

A digitalizáció hátráltathatja a gyerekek beszédfejlődését, de segíthet is ennek a gondnak a kezelésében. Szakembert kérdeztünk a logopédia nemrégiben volt világnapja kapcsán feladataikról.

– Ha azt a szót hallják az emberek, hogy logopédia, akkor általában egy csillogó szemű, aranyos kisgyereket képzelnek maguk elé, aki a kakas helyett azt mondja, hogy „tatas”. Mi azonban nem csak a pöszeséget javítjuk, ennél sokkal több feladatunk van. A szájpadhasadékkal született pár hónapos kicsiknek és agyvérzés után felépülő felnőtteknek is segíthetünk, ha a beszédkészségük a betegségük miatt sérült – kezdte tájékoztatását Fodorné Csöglei Erika, a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat logopédiai munkaközösségének szakmai vezetője. Náluk jellemzően 18 éves korig foglalkoznak gyerekekkel vagy a középiskolás éveik végéig. A beszélt és az írott nyelv zavarait diagnosztizálják, azok terápiáját végzik. Például a megkésett beszédfejlődéssel, a hadarással, a dadogással, az orrhangzós beszéddel, a nyelvlökéses nyeléssel foglalkoznak, ezeket a problémákat igyekeznek rendbe rakni. Ezek ugyanis a gyerekek egyéb fejlődését, iskolai tanulását is hátráltatják és lelki terhet jelentenek nekik.

Minél előbb tudják elkezdeni a terápiát, annál jobb. A legjobb még óvodáskorban megtenni ezt, hogy az iskolakezdés előtt javulást tudjanak elérni, akkor már ne hátráltassa a tanulásban a diákokat a beszédükkel kapcsolatos gond. Ha ugyanis hibásan mondanak ki egy szót, akkor valószínűleg úgy is fogják leírni. Ezért az óvodások korosztályára koncentrálnak. Jogszabályi kötelezettségükből adódóan szűrniük kell a három- és az ötéves korúakat. Veszprém megyében ősszel ennek kapcsán 6.200 gyermeket vizsgáltak meg. Közülük kétezer szorult terápiára megállapításaik nyomán. A szakembertől azt is megtudtuk, hogy rengeteg testi és lelki oka lehet a logopédiai problémáknak. Szakszolgálatuknál a legtipikusabb gond a megkésett beszédfejlődés és a pöszeség, ami Fodorné Csöglei Erika szerint összefügg azzal, hogy a képernyők előtt folyik életünk, a kicsik is használhatják a digitális kütyüket, például a tabletet és sokat néznek tévét. A beszédpélda pedig hiányzik mindennapjaikból, mozgásszegény módon élnek, nem szaladgálnak, mászókáznak, másznak fára annyit, mint régebben korosztályuk tagjai. S a beszédfejlődés ezzel is szorosan összefügg. Ezért van az, hogy bár a gyerekek összlétszáma tíz éve csökken térségünkben is, ellátottjaik száma nem.

– Már negyven éve vagyok a pályán. Alapvető technikáink nem változtak. Az „r” hang fejlesztését például ugyanazokkal a nyelvügyesítő gyakorlatokkal segítjük. Azt viszont korábban nem gondoltam volna, hogy digitálisan is végezhetjük a terápiát. Egy-egy hang kialakításhoz kell a személyes jelenlét, de a begyakorlása – ha a szülő is segít – távoktatásban is megoldható. A nyelv, az ajak ügyesítése szükséges, és ha mondjuk az „sz” hang önmagában már kialakult, akkor egy-egy másik hangot is hozzátéve rögzítjük, majd szavakban, mondókákban, versekben gyakoroljuk. Ezzel otthon is foglalkoznia kell a gyerekeknek felnőtt támogatásával, akár csak napi öt percet – sorolta a logopédus. Tapasztalatai szerint a gyerekek többsége élvezi, kitüntetésnek érzi, hogy járhat logopédushoz. Foglalkozásaik játékosak. El is szokták mesélni óvodai csoporttársaiknak a kicsik, hogy jól érezték azokon magukat. A szülőkben sincs már olyan előítélet, ijedtség, ami évtizedekkel ezelőtt előfordult. Elmagyarázzák nekik, miért van szakember segítségére gyereküknek, mi ennek nyomán a várható eredmény. Folyamatosan tartják velük a kapcsolatot. Így belátják, hogy hasznos az időben elkezdett terápia.