Időutazásra invitálták a nemesvámosiakat a római kori halomsírhoz

A Fedezzük fel Nemesvámos értékeit! sorozat keretében Sárdy Julianna, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai munkatársa érdekes időutazásra invitálta a helyieket a római kori halomsírhoz.

A túravezető elmondása szerint sokáig azt gondolták a helyről, hogy kincseket kerestek itt a törökök, akik mindent elvittek, ezért csak lyukak maradtak az elrabolt kincsek helyén, innen ered a Likas-domb elnevezés.

A helyet Laczkó Dezső hozta először kapcsolatba a körülbelül 600 méterre fekvő Villa Romana Baláca római kori villagazdasággal. Később ez a feltételezés be is igazolódott. A Krisztus utáni 2. században épült temetkezési helyen valószínűleg egy magas rangú embert temettek el, mert az átlagos halomsírok egyszerűbbek voltak ennél. Ráadásul ez jóval nagyobb is, mint amekkorákba a közemberek temetkeztek. Az átmérője közel 40 méter volt a földhalomnak, amelyet már elhordtak, de a körülötte lévő körítőfal még most is áll.

A program résztvevői Sárdy Julianna vezetésével a boltozott folyosón át a kettős sírkamrához sétáltak, ahol egykor a hamvakat tartalmazó urnák lehettek. A temetkezőhelyet az idők során többször megbolygatták, kirabolták, de még így is különleges hangulata volt az ókori falak között tett sétának, a túravezető történeteit hallgatva.