Igazi népünnepéllyé kerekedett a Rock Palota a várudvaron

Első alkalommal, ám hagyományteremtő céllal rendezték meg a közelmúltban a Rock Palota Fesztivált a Thury-vár udvarán.

Lakossági metál némi átdolgozással

Több százan gyűltek össze a színpad előtt, hogy láthassák Várpalota egy-egy ismert rockzenekarát. Színpadra lépett a TwoFour zenekar, amelynek stílusa saját bevallásuk szerint lakossági metál némi átdolgozásokkal fűszerezve. Szintén nagy sikert aratott a Brigantik névre keresztelt csapat, amelynek tagjai úgy tartják: egy büszke bányászváros munkáskölykei, akik a punkzene erejével fejtik ki véleményüket társadalomkritikai, politikai dolgokról, környezetvédelemről és mindenről, amit fontosnak tartanak.

A progresszív vonalat a Noctis zenekar képviselte. Európai ízű power metalt játszottak, helyenként komplex zenei megoldásokkal fűszerezve. Szintén színpadra lépett a 6áreset zenekar. A hattagú formáció hobbizenekarnak indult 2016 januárjában megszűnő vagy épp alkotói szünetet tartó bandák tagjaiból. Leginkább fel- és átdolgozásokat játszottak, főképp a rock világából, de máshová is kikacsintottak egy-két tétel erejéig.

Gyors és kellően erőszakos

Alaposan megmozgatta a közönséget az AZE N, egy 2012 óta létező agilis hardcore/punk banda. Gyors és kellően erőszakos zenéjük őszinte és kritikus, de mégis bizakodó dalszövegeik nagy sikert arattak, csakúgy, mint az Order Of Soulless metalcore stílusban íródott dalai. A punkzene kedvelőinek nagy örömére a várpalotai szinten legendásnak is nevezhető, idén 20 éve alakult Végállomás is koncertet adott a fesztiválon. A jófajta dallamos punkzenében utazó csapat a koncerten kiegészült Czauner Gáborral, aki korábban egyébként oszlopos tagja volt a csapatnak.

Az éjszakába nyúló programon egy becsületkasszát is kihelyeztek a szervezők, a befolyt összeget a helyi zeneiskola támogatására szánták.

A szervezők és a részt vevő zenekarok számára kellemes meglepetés volt, hogy igen sokan választották vasárnap esti szórakozásnak a Rock Palota Fesztivált. Többen gyermekeikkel együtt élvezték a koncerteket.

– Egy kicsit meglepődtem, hogy a keményebb zenekaroknál is itt maradt a fiatalabb generáció, illetve az idősebbek is. Nagyon örültünk, hogy minden generáció képviselteti magát, így egy igazi népünnepély volt a fesztivál – mondta el kérdésünkre Punk Balázs szervező, a 6áreset gitárosa.