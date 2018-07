Ilyenek voltak az elmúlt évek Utcazene Fesztiváljai! – videók

Szerdán kezdődik 2018-ban az Utcazene Fesztivál, a veol.hu-n pedig az indulástól rengeteg információt megtudhatsz az eseményről.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

2017 nem is volt annyira messze, de emlékszünk még a fontosabb pillanatokra? Szerencsére az aftermovie a segítségünkre siet ebben az esetben:

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Éppen a 10 évvel ezelőtti, 2008-as Veszprémi Utcazene Fesztiválra is érdemes visszaemlékezni (ha valakinek vannak emlékei arról az időszakról), szerencsére ebben is segít nekünk egy aftervideó:

Természetesen a Napló munkatársai minden évben végigkísérik ezt a különleges eseményt, nézzük, hogyan látták ők a Veszprémi Utcazene Fesztivált:

2014

Öt éve így épültek a színpadok:

A 2014-es díjátadó:

2015 záróakkordjai:

Neked is vannak fotóid, videóid az előző évek Utcazenéiről? Segíts nekünk a nosztalgiában, és küldd el felvételeidet a veol@veol.hu-ra! Találkozzunk szerdán az utcán!