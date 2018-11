Imre herceggel könnyebb eljutni a színházba

A megyeszékhelytől távol élő fiatalok színházba jutását segíti a Veszprémi Petőfi Színház újdonsága, a jelképes áron elérhető Imre herceg-bérlet – hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Oberfrank Pál, a színház igazgatója és Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes a sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a Veszprémtől távolabb élőknek az utazási költséggel együtt már megterhelő egy bérlet kiváltása, ezért a pápai, a balatonfüredi és a veszprémi tankerülettel együttműködve juttatják el a nagyobb távolságból érkező fiatalok számára a kedvezményes bérletet, melyet jelképesen 400 forintos áron biztosítanak. A cél, hogy minden gyermek eljusson a színházba, hiszen a későbbiekben ők válnak a teátrum felnőtt nézőivé.

A sajtótájékoztatón szó volt a Veszprémi Petőfi Színház programokban gazdag decemberéről is. Az elmúlt évben karácsonyi ajándékként is nagy sikert aratott bérletsorozatok (a Csillagszóró és a családi programokat kínáló Kiscsillagszóró bérlet) ismét elindulnak, a Könnyűzenei bérletben Balázs Fecó és vendégei, Malek Andrea és Szűcs Antal Gábor ad koncertet december 30-án, később pedig Charlie és Caramel varázsolja el a közönséget. Az ünnepi hangulathoz járulnak hozzá továbbá a bérletszünetes előadások is, így a Kincskereső kisködmön, a Diótörő és Egérkirály, vagy az Isten pénze című karácsonyi varázslat, de Bodrogi Gyula és Voith Ági szilveszterre is tartogat meglepetést.

