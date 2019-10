Indiai filmhét: Balatonfüred a díszvendég

Balatonfüred az ötödik Indiai Filmhét díszvendége, mert a balatoni várost az indiaiak kultikus helyként tisztelik, közölték a szervezők.

Tizenkét indiai filmet mutatnak be az ötödik Indiai Filmhéten, Budapesten október 7-13. között.

A bollywoodi sikerfilmekből, művészfilmekből és díjnyertes alkotásokból válogató sorozat ünnepélyes megnyitóján a Nobel-díjas költőt, Rabindranath Tagorét bemutató filmet vetítik le.

Az esemény díszvendége az indiaiak által kultikus helyként tisztelt Balatonfüred.

Kulturális élménynek ígérkezik a filmfesztivál, amely ízelítőt ad a vibráló színeiről ismert indiai filmművészetről. Indiában évente ezer, naponta három új filmet készítenek, többet, mint Hollywoodban. A színészek rendkívüli népszerűségnek örvendenek a 600-800 milliós rajongótáborukkal.

Balatonfüred nemcsak a nyitónapon vesz részt a programban, hiszen Kumar Tuhin, az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövetének ajánlására október 9-én, szerdán, Bollywood leghíresebb filmszínészei közül nyolcan látogatnak el rendezők és producerek kíséretében a Balaton-parti városba. A Tagore sétányon felkeresik a hindu költő szobrát, aki 1926-ban a füredi szívkórházban gyógyult meg, és ennek örömére a parkban egy hársfát ültetett, azóta az indiaiak szemében Balatonfüred kultikus helynek számít. A látogatáson a sztárszínészekkel közös fotózásra is alkalom nyílhat a tó partján.

A fesztivál nyitófilmjét, a Thinking of him című, 2018-ban készült alkotást, amely Tagore életét mutatja be, október 10-én, 19 órakor Balatonfüreden a Kisfaludy Galériában is levetítik. Az eredeti nyelven, magyar felirattal látható film bemutatóján jelen lesz az alkotás producere is.

Az idei filmfesztivál eltér az előzőektől: az eseményen kétszer annyi filmet láthat a közönség, mint korábban. A kínálatában szerepelnek dél- és nyugat-indiai filmek, három film érkezik Kelet-Indiából, és hat bollywoodi alkotást is láthat a közönség. Naponta két vetítést tartanak a budapesti MOM Parkban, a filmvetítések mellett mesterkurzusokat és kerekasztal-beszélgetéseket rendeznek magyar és indiai filmes szakemberek részvételével.