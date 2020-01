Innovatív megoldások, látogatottsági rekord a pápai moziban

A tavalyi a látványos technikai fejlesztések éve volt, melyekkel mind-mind a nézők kényelmét igyekeztünk szolgálni – hangsúlyozta Micsik Zoltán, a pápai Petőfi mozi vezetője.

Micsik Zoltán elmondta, a 2019-es újítások fontos célja volt, hogy tovább gyorsítsák a kiszolgálást. Mint mondta, az első ilyen lépés volt az online jegyvásárlás bevezetése, így otthonról, pár kattintással megvehető a mozijegy, nem kell sorba állni. – További újítás volt a mozijegy-automata, amivel már a nagyobb plázamozikban találkozhattak a látogatók. Hozzánk az ország első teljesen magyar fejlesztésű mozijegy-automatája került. Az automatán a mozi előterében nem csak jegyet lehet venni, hanem a foglalások átvételére és a moziműsor megtekintésére is nyílik lehetőség – emelte ki Micsik Zoltán.

Régóta váratott magára a bankkártyás fizetés bevezetése a kasszáknál, amire szintén nagy igény mutatkozott. Micsik Zoltán kiemelte, a nézők által is látható újítások mellett folyamatosan fejlesztették a technikát a háttérben, többek között bővítették a mozigép szerverét, illetve önkormányzati beruházás révén tetőcserét végeztek, a napokban pedig a gépház ablakait is kicserélték.

– A mozi 2019 januárjában tért át a havi műsorbeosztásról a hetire. Ennek az volt az oka, hogy nem mindig jött be a papírforma, és ha egy hónapra előre elkészítettük a műsort, abba már nem tudtunk belenyúlni. Tehát előfordult, hogy emiatt egy jó filmet nem tudunk tovább vetíteni, egy kevésbé jó filmet viszont tovább kell játszanunk. Az áttéréssel egyidejűleg a papír alapú műsort is megszüntettük. A mozilátogatók az intézmény weboldalán, illetve közösségi oldalán tájékozódhatnak a műsorról, valamint egy tévét helyeztünk el a kirakatban, amin éjjel-nappal négy napra előre meg lehet nézni a moziműsort – fejtette ki a mozi vezetője.

Megjegyezte, további újítást jelentett a kultszerda bevezetése. – Mindig szerettünk volna a popcornmozin kívül mást, színvonalasabbat is nyújtani. Azonban amikor korábban ilyen filmekkel próbálkoztunk, rendre elhasaltunk az alacsony nézőszámokkal. Ekkor jött a kultszerda ötlete, hogy havonta egyszer, egy szerdai napon tartsunk ilyen vetítést kedvezményes hely­árral. Ezekre az alkalmakra olyan filmeket választottunk, melyek nagyobb művészi értékűek, esetleg fesztiváli díjat is kaptak. Ennek köszönhetően most már sikerekről tudunk beszámolni, magas a nézettség, egy réteg várja ezeket a vetítéseket – magyarázta Micsik Zoltán. Elmondta, idén sem lesz hiány fejlesztésekből, hiszen rengeteg az ötlet. Látványos átalakításokra lehet számítani, illetve elvégzik többek között a nézőtéri és a menekülési ajtók cseréjét. Ez szintén önkormányzati beruházás révén valósul meg.

A mozi látogatottsági mutatóiban a 2018-as év egy kis visszaesést hozott, de 2019-ben növekedést értek el, ami azért is fontos eredmény, mert országos szinten a nagyobb mozik kisebb-nagyobb visszaeséssel zárták a tavalyi évet.

– Tavaly nagyon látogatott volt a Jégvarázs 2. premieridőszaka. A pápai mozi 238 személyes nézőtere kiemeltnek számít egy 30 ezer fős városban. Előfordult, hogy amikor egy nap háromszor vetítettük a Jégvarázs 2-t, este pedig a Múlt karácsony című filmet, 841 jegy eladásával zártuk a napot, megdöntve ezzel a napi rekordunkat – árulta el a mozivezető. Hozzátette, nagyon népszerű volt még tavaly a Star Wars és a Bosszúállók legutóbbi része is.

– Nagyon örülök annak, hogy a komolyabb filmekre is van igény, emellett rengetegen kíváncsiak a horrorfilmekre. Olyan, mintha Hollywood nem most élné a legeredetibb korszakát, ugyanis kifejezetten rámentek a biztonságosan kivitelezhető filmekre: a folytatásokra, az újragondolásokra, a leágazásokra.

Micsik Zoltán a februári Oscar-gála kapcsán megjegyezte, néhány jelölt alkotás már látható volt a moziban, és ahogy a korábbi években, így 2020-ban is több Oscar-filmet műsorra tűznek majd.