Iskolában nyílt kiállítás a tókerti plébánia történetéről

A tókerti Szent Benedek-plébánia eddigi életét fotókkal, életrajzokkal bemutató tárlat e héten látható a Munkácsy Mihály Általános Iskolában Pápán.

A pápai Szent Benedek-plébánia 70 éve képekben címmel nyílt kiállítás kedden a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola aulájában. Az érdeklődőket Ferenczi Kálmán igazgató köszöntötte, majd Szijártó László plébános szólt a múlt megbecsülésének fontosságáról, a kiállítás létrejöttének körülményeiről.

– Sokak munkája révén összeállt a tókerti plébánia történetének 70 éve fotókban is. Az anyag elkészülte után döntöttük el, hogy elsőként a Munkácsy-iskolában lesz látható, mivel innen indult minden. 1945 karácsonyán itt, két összenyitható teremben mutatták be a tókerti városrész első szentmiséjét. Azóta is töretlen, jó kapcsolatot ápolunk. Kell, hogy a szorosan összetartozó templom és iskola a mindenkor embere számára fontos és értékes legyen – mondta el a plébános.

– 1948-ban plébániát alapítani nem volt dicsőség. Az, hogy most itt emlékezhetünk, elsősorban azoknak köszönhető, akik ezt akkoriban felvállalták. Mind a mai napig elmondható, hogy a Tókert nagyon összetartó városrész. Jelmondatunk ma is az, ami nekik volt: Imádkozzál és dolgozzál. Kötelességünk, feladatunk az őseink hitéből való táplálkozás, s ennek továbbadása – fűzte hozzá Szijártó László, végül egyesével, név szerint mondott köszönetet a megvalósulást segítőknek.

Az e héten látható tárlatot Unger Tamás alpolgármester nyitotta meg a népes közönség előtt. Megjegyezte, hogy a tókertiek mindig is a város polgári értékrenddel rendelkező rétegét képezték, akik számára szinte teljesen természetes volt, hogy „az Úr Jézus Krisztust el kell hozni a Tókertbe”. A tárlat bemutatja azokat az embereket, plébánosokat, akik a „fiatal” plébánia életében kiemelkedő szerepet játszottak, illetve a plébánia épületeinek fejlődését.

A megnyitó műsorban szavalattal közreműködött Kincses László, valamint verssel, zenével a Munkácsy-iskola és a Türr István Gimnázium tanulói.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS