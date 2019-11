Ismét a küzdőtéren a veszprémi slammerek

Az odaLÖKött KÖLtészet Slam Poetry Veszprém csapata Vissza a küzdőtérre címmel folytatja nagysikerű Full Kontakt eseménysorozatát, immáron a Terem nevű helyen.

A legutóbbi Banzáj Bisztróban tartott Érdeklődés hiányában témájú slam eseményen a csapat jelenlegi vezetője, Tóth Roland arra buzdította társait, hogy merjék kipróbálni magukat más települések más slam poetry eseményein is, hogy a visszajelzésekből épülhessenek. – A nyár folyamán költöztünk át a Dubniczay-palotából a mostani helyszínünkre a havi eseményeinkkel, hiszen a tagjaink és a stílus ezt a környezetet jobban preferálta – mondta el Tóth Roland.

Tóth Roland a Napló kérdésére elmondta, nemrégen a slam poetry oktatásába is belekóstoltak, stílus, előadás és szövegírás workshopot tartottak a veszprémi csapat tagjainak. Emellett pedig folytatják Full Kontakt című eseménysorozatukat is. – A Szigony sajnálatos bezárását követően megszakadt ez az eseményünk, viszont a nemrégen nyílt Terem nevű hely megkeresésére ott tovább folytathatjuk a már huszonhat alkalmat megélt rendezvényünket. Ez inkább a slam „érzésről” szól, ugyanis mindenféle szöveges produkciót szeretettel várunk, akár rap, ének kategóriában is.

A csapat vezetője hozzátette, szeretnének nyitni az egyetemisták és középiskolások felé is, ennek érdekében bemutatkozó előadásokat is tartanak majd a közeljövőben, de szívesen várják a felkéréseket akár tanórákra is.

Az Érdeklődés hiányában témaversenyen Tóth Szabolcs „Ex” a csapat korábbi vezetője az összesen adható harmincból 28 és fél ponttal első helyezett lett, Lampért Kimberli második, Szalay Marcella pedig harmadik helyen végzett.

A tíz szavas versenyen szintén Tóth Szabolcs nyert 27 ponttal, Sárfi Bence a második helyen végzett, és Lampért Kimberli szintén dobogós helyet szerzett szövegével.