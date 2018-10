Ismét a legjobbak között a Lovassy gimnázium

A HVG középiskolai rangsorában a veszprémi Lovassy László Gimnázium a nyolcadik, egy alrangsorban azonban első: a diákok 447 átlagpontot értek el az egyetemi felvételijükön.

Idén is elkészült a HVG kiadványa az ország száz legjobb gimnáziumáról. Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, a Toldy Ferenc Gimnázium, valamint az Eötvös József Gimnázium vezeti a középiskolai rangsort. A legjobb tíz gimnázium listáját budapestiek dominálják, két vidéki, a veszprémi Lovassy László Gimnázium (nyolcadik) és a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium (kilencedik) fért be közéjük. A Lovassy gimnázium egy első hellyel is büszkélkedhet az alrangsorokban azzal, hogy a diákjai 447 átlagpontot értek el az egyetemi felvételijükön. A legjobb húsz iskola között már majdnem kiegyenlítődik a budapesti–vidéki arány (11:9). Összességében a vidékiek vannak többen a százas rangsorban, ám inkább a lista második felében: az első ötvenben 24 budapesti és 26 vidéki található, a második ötvenben a 13 budapestire 37 vidéki jut.

A HVG minden évben elkészíti középiskolai rangsorát. Ahogyan az előző években, úgy az idén is három fő szempont alapján áll össze a rangsor: figyelembe vették a nappali tagozatos tizedik évfolyamosok 2017-es kompetenciamérésének eredményeit matematikából és szövegértésből, a nappali tagozatosok érettségi eredményeit matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből és idegen nyelvből, valamint a felsőoktatási felvételin egyetemre-főiskolára bejutott diákok átlagpontszámát. A lista készítői tudják, hogy az iskolák munkája ennél sokkal komplexebb, és eredményességük számos más – gyakran nehezebben mérhető – tényezőben is megmutatkozik.

Két héttel ezelőtt adtunk hírt róla, hogy a Lovassy László Gimnázium az ország legjobb középiskolája lett a legjobbiskola.hu által közzétett középiskolai ranglista szerint. A sorrend kialakításánál az Oktatási Hivatal által közzétett legfrissebb kompetenciaméréseket és érettségi eredményeket vette figyelembe. A Lovassy László Gimnázium évek óta jó helyezést ér el az országos rangsorokban, tartósan jól teljesít.

