Ismét egész napos mozizásra csábít a Pannonfíling

Nem érdemes kihagyni idén sem a Pannonfíling Mozgóképes Találkozót! Drámából, nevetésből, sírásból, és kultúrából sosem elég. Te ott leszel?

Szombaton immár tizennegyedik alkalommal rendezik meg Veszprémben a Pannonfíling Mozgóképes Találkozót Veszprémben, ahol ismét hazai és határon túli alkotók rövidfilmjeit nézheti a közönség, és beszélgethet is a látottakról a zsűrivel és a filmesekkel.

Továbbra is népszerű a független filmesek körében a 2005 óta évente megrendezett rövidfilmes szemle és verseny, ezt mutatja az is, hogy 2018-ban is rengeteg nevezés érkezett. Dósay Norbert és Németh Csaba, a Pannonfíling Mozgóképes Találkozó szervezői elmondták, hogy felhívásukra közel ötven nevezés érkezett, a filmek összesített hossza mintegy kilenc órát tett ki. Az előzsűrizés után végül 21 rövidfilm került a versenyprogramba, amelyeket a november 17-én délelőtt 10 órától egészen estig tartó fesztiválon láthat a közönség a veszprémi Expresszó Klubban.

Idén is változatos műfajú alkotások jellemzik a Pannonfílinget, a kisjátékfilmtől az animációs, kísérleti és portréfilmen át a videóklipig. A találkozó erőssége továbbra is a sok beszélgetés a látottakról a szakmai zsűrivel, a nézőkkel és a filmek alkotóival. Így a filmesek közvetlen visszacsatolást kapnak munkájukról, és a közönség is bepillanthat a filmkészítés kulisszái mögé.

A 14. Pannonfíling Mozgóképes Találkozó zsűrijének tagjai: Baranyi Gábor Benő (a tavalyi győztes film, a Bújócska rendezője), Vranik Roland (filmrendező, forgatókönyvíró), dr. András Ferenc (egyetemi docens).

Idén, a hagyományokhoz híven ismét újabb különdíjjal készülnek a szervezők. Az első három helyezett és a közönségdíj mellett a PannonPortré nevű különdíjat is kiosztják, amelyet egy különleges, fontos, vagy érdekes személyről szóló, életrajzát a szakmai zsűri szerint a legjobban bemutató rövidfilm nyerne el.

A 14. Pannonfíling Mozgóképes Találkozót a VeszprémFest Veszprémi Kultúráért Alapítvány és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja.

A rendezvény ingyenes.