Ismét meghirdetik a karácsonyi rajzpályázatot

Csütörtökön tartotta meg Takáts Emese, a Lélektér Alapítvány elnöke, Győri Piroska, az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője, Ovádi Péter, országgyűlési képviselő és Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója a Veszprémi Petőfi Színházban a „Legyen mindenkinek szép a Karácsonya” rajzpályázat sajtótájékoztatóját.

A kezdeményezést idén is útjára indítják a szervezők, a rajzpályázaton a térség huszonhét általános iskolája vesz majd részt, a gyermekek által készített alkotásokat pedig egyedül élő idős emberekhez juttatják el, akinek a szervezők szándékai szerint ezáltal ünnepélyesebb, meghittebb karácsonya lehet majd.

A sajtótájékoztatón Ovádi Péter országgyűlési képviselő elmondta, a kezdeményezést széles összefogás kíséri, a helyi vállalkozók idén is a pályázat mellé álltak, a fő támogatója pedig idén is az Euronics Műszaki Áruház. Ovádi Péter hozzátette, tavaly közel ezer pályamunka érkezett, és idén is bízik abban, hogy a pályázaton résztvevő Veszprém egyes számú választókörzetben található huszonhét iskolából sok alkotás fog érkezni.

Takáts Emese elmondta, az iskolások négy kategóriában indulhatnak a pályázaton. A tavalyi év felhívásától eltérően idén az első és második osztályos tanulók is pályázhatnak, így a négy kategóriát az 1-2., 3-4., 5-6. és 7-8-adik osztályos tanulókra bontották.

A négy kategória első három helyezése mellett a legaktívabb iskola idén is ajándékot kap. A tavalyi évhez hasonlóan a legjobb pályaműveket a Petőfi Színházban állítják ki. A pályázatra november 28-ig küldhetik el alkotásaikat az iskolások.