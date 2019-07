Ízelítőt kaptak a festés és rajzolás alapjaiból az alsóörsi táborozók

Harmadszor tartott a Budapesten működő Manzart rajziskola és művészeti műhely kihelyezett nyári tábort az alsóörsi Török-házban. Ahogy szokták mondani, festeni sem lehetett volna szebbet, hiszen gyönyörű a környezet, csodálatos a kiállítás.

A Manzart rajziskolát 2005-ben alapította Újpesten a magyarországi rajztanítás igazi nagymestere, Szunyoghy András és volt tanítványa, Somos Ildikó, felnőtt- és egy tinicsoporttal indult a képzés. Egy varázslatos hangulatú helyszínen hiánypótló, friss szellemiségű művészeti tér született, amely rövid idő alatt sokakat vonzott magához. 2008-tól, a gyermekcsoportok elindításával a korosztályok teljes képzési spektruma állt össze.

A háromhetes tábor első részében felnőttek sajátították el a festészet alapjait, őket követték két héten keresztül, két turnusban a gyerekek. A foglalkozások meghatározott rendben folytak. Minden napnak megvolt a maga célkitűzése, varázsa, egy-egy technika megismerése, elsajátítása. Először a grafitceruzával ismerkedtek meg a gyerekek, az árnyékolástechnika alapjait és az arányokat sajátították el. Az akvarellfestéshez adta magát a Balaton. Ez kifejezetten alsóörsi technika, Somos Zsuzsa művészetét dicséri, ő is tartotta a kurzust. Másnap a szénnel való rajzolás és a pasztell volt soron, és a boltíves vörös kövek történetével is megismerkedhettek a nebulók. Ugyanakkor volt temperafestés, diófapác és tollal való rajzolás is.

A szervezők szándéka megvalósult, hiszen a kurzusokon részt vevő gyerekek ízelítőt kaptak a festés és rajzolás alapvető tudnivalóiból. Két héten keresztül, az ország számos pontjáról érkeztek 8–14 éves korú gyerekek. A tehetséges fiatalok Alsóörs több pontján is festettek, így csodálatos tájképek, csendéletek születtek. Megállapították, hogy a tópart egyik legszebb helyén tartózkodnak. Kérdésünkre elmondták, hogy jövőre is visszajönnek, mert sokat tanultak ez alatt a néhány nap alatt.