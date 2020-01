Izgalmas elemekkel tarkított koncertet adtak Nemesvámoson

Idén is megrendezték az Újévi koncertet a településen. Szombaton délután nemesvámosi, illetve helyi kötődésű zenészek léptek fel a művelődési házban.

– Nekünk sokat jelent a zene, ezért is indítjuk immár ötödik esztendeje az Újévi koncerttel a nemesvámosi programsorozatot. Minden évindító koncert tartogat különlegességeket, így vagyunk ezzel most is. Fellép két tehetséges fiatal: szaxofonon játszik majd Kiss Kamilla, akinek a családjában generációk óta mindenki foglalkozik zenével. Bazsó Krisztián pedig az első lesz Nemesvámos történetében, aki ukulelével lép a színpadra. Mivel a zenéhez szorosan kapcsolódik a tánc, most először táncot is csempésztünk az Újévi koncert programjába. Egy hastáncos produkciót láthat a közönség, amely remélhetőleg felforrósítja majd a hangulatot – mondta Mustos István, a program szervezője, akinek bevált a jóslata.

– Nekem az Újévi koncert kicsit olyan már, mintha hazaérnék, már annyira megszoktam, hogy itt lehetek. Számomra ez egy stabil pontja az évnek. Ezután a koncert után érzem azt, hogy zeneileg elindul az évem – fogalmazott Franczia Dániel, aki különleges dobjátékával kísérte a budapesti hastáncos Sárközy Zsuzsót, aki tényleg felforrósította a hangulatot.

A koncerten színpadra lépett még a nyáron alakult – Hada Vera és Prejzer Kata alkotta – Smooth Jazz Fantasy, valamint az alternatív-triphop-elektro zenekar, a Godot Workshop is. A Kelemen Sára énekes, Varga Richárd dalszövegíró, gitáros-énekes és Bodnár Balázs billentyűs alkotta trió hét izgalmas, saját szerzeménnyel szórakoztatta a hálás közönséget.