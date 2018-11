Mátyás királyhoz fűződő alkotásokat díjaztak Várpalotán

A Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület a Krúdy Gyula Városi Könyvtárral közösen hirdetett pályázatot a várpalotai általános, valamint középiskolás diákok számára a Hunyadi-emlékév jegyében.

A Mátyás királyhoz fűződő, rajz-, címer-, fotó- és tudományos diákköri munkák készítőit a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban díjazták. Öt általános iskolából több mint nyolcvan rajz, illetve fotó érkezett be a felhívásra.

A kezdeményezéshez a Thuri György Gimnázium néhány tanulója is csatlakozott, akik tudományos diákköri munkákkal keresték a választ arra, hogy járt-e Mátyás király a Thury-várban. Budai László, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár igazgatója hangsúlyozta, Hunyadi Mátyás a magyar történelem egyik legnagyobb uralkodója volt. Nem véletlen, hogy Hunyadi Mátyás személye a nemzet emlékezete által leginkább megőrzött királyunk, akinek emléke csak Szent Lászlóéval vetekedik.

– Hunyadi Mátyás 1443-ban született és 1458-ban kezdte meg az uralkodását. Mátyás király tizenöt évesen olyan hatalmas formátumú személyiségeket volt képes megrendszabályozni, mint például az ország legnagyobb birtokosainak egyikét, a Várpalotához is köthető Újlaki Miklóst, aki egyesek szerint királyi babérokra is vágyott. Úgy gondolom, ez az egy adat bőven elég ahhoz, hogy tudjuk, Hunyadi Mátyás nem egy hétköznapi személyiség volt. Ő volt korának az egyik legnagyobb zsenije, aki Közép-Európában egy hatalmas, gazdag és virágzó kultúrájú országot tudott kialakítani – emelte ki köszöntőjében Budai László könyvtárigazgató, aki egyben köszönetét is kifejezte a pályázat kezdeményezőjének, Juhosné Vavró Zsuzsannának a kiállítás létrejöttében végzett munkáért.

Petrovics László, a Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület elnöke hozzátette, 1457–58 telén a királyi Magyarországon komoly belpolitikai válság volt, s a külső határok elleni védelem sem volt biztosított. Ezen a bel-, illetve külpolitikai színtéren kellett Hunyadi Mátyásnak egy olyan szilárd királyi Magyarországot létrehozni, ami meggyőződése szerint Európa-szerte komoly jelentőséggel bírt.

A folytatásban Németh Kornél előadásában egy Várpalotához kötődő Mátyás-mondát is meghallgathattak a megjelentek, majd Próder István nyugalmazott múzeumigazgató értékelte a tudományos diákköri munkákat.

Ezt követően Juhosné Vavró Zsuzsanna és Petrovics László átadta a pályázatok legjobbjainak járó elismeréseket. A legjobb pályamunkák készítői az édességek mellett rajzeszközöket, könyveket, valamint könyvutalványokat kaptak.

Zárásként a legjobb diákköri munka készítője, Bálint Lilla, a Thuri gimnázium tanulója mutatta be a közönség előtt dolgozatát. Az ünnepségen a Cserregő Néptáncegyüttes adott a reneszánsz hangulatot felidéző műsort.

