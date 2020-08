Játék katonák tárlata Lesenceistvándon

A kultúrházban a helyi Nyirő Tamás kezdeményezésére nyílt meg az első játékkatona-kiállítás és találkozó, amely egy napon át várta az érdeklődőket.

A kiállítás és találkozó megnyitása előtt a koronaőrök katonai tiszteletadás mellett vitték be a terembe a Szent Korona másolatát. Tóth Csaba polgármester a kiállítás megnyitása alkalmával örömét fejezte ki, hogy a Szent Korona másolata immár másodszor érkezett a településre egy időben a tárlattal, ami helyi kezdeményezés és amelynek később talán lesz folytatása.

– Mindenképpen a település hírnevét erősíti a kiállítás és találkozó, amely a katonaságról szól, miközben a mai liberális világban a katonaság már nem azt jeleni, amit régen. Bízzunk benne, hogy a tárlat is hozzájárul ahhoz, hogy identitást adjon a felnövekvő nemzedéknek – mondta a polgármester.

A kiállítókat a tárlatot kezdeményező, helyi Nyirő Tamás mutatta be. – A gyűjtés nemcsak arról szól, hogy szeretünk játszani, hanem az önzetlenségről is. Ma már

véradásért is lehet játék katonát kapni, a gyűjtők csoportjában több hősünk van, egyikük éppen azért nem lehet most itt, mert vért ad. Másikuk egy kórház gyermekosztályának gyűjt játék katonákat, a mai kiállításon pedig egy beteg gyermek gyógyulásáért gyűjtünk. A katonák mindegyikének van saját története, magam hároméves korom óta gyűjtöm azokat – mondta ­Nyirő Tamás.

A megnyitón Kerekes Varga Veronika festményei születéséről beszélt, a pécsi Papp Sándor a katonákat készítő Schenk-gyárban töltött éveire emlékezett, Nagy László István koronaőr gyűjtőként is bemutatkozott és megajándékozta a polgármestert, valamint Nyirő Tamást. Nyirő-Kálóczi Anikó verset mondott.

A tárlaton az ötletgazda mellett még a hódmezővásárhelyi Balla Gábor, a móri Kiricsi József, a budapesti Nagy László István, a komlói Varga Péter, a szigetszentmiklósi Horváth Csaba és a szekszárdi Kerekes János is bemutatta gazdag gyűjteményét.

A tárlaton Kerekes Varga Veronika Schenk-katonák és egyéb retróságok című festményeivel szintén bemutatkozott.