Játszva hoznák össze az embereket a veszprémi fesztiválon

A Családi Társasjáték Egyesület minden hónapban megrendezi társasjáték-délutánját, szeptember 15-én viszont Szeptemberi Társasjáték Fesztivállal várják az érdeklődőket 13 órától a Hangvillába.

Az augusztusi társasjáték-délutánon beszélgettünk Harazin Tiborral és Karcagi Péterrel az egyesület céljairól és a közeledő fesztiválról. Az egyesület elsődleges célja, hogy a modern társasjátékokat megismertessék az emberekkel.

– Jellemzően az történik, hogyha megemlítjük, hogy társasjáték, akkor mindenkinek a Ki nevet a végén, a Gazdálkodj okosan, esetleg a Monopoly jut eszébe, és gyakran ezek a játékok nem azért vannak bent a köztudatban, mert ezek annyira jók, hanem mert régen nem volt más – mondta el a Napló kérdésére Harazin Tibor, a Családi Társasjáték Egyesület elnöke.

– Most már több ezer, sőt több tízezer játék van a piacon, amik között olyan jók is vannak, hogy egyszerűen nem lehet abbahagyni. Ezeket a fajta játékokat szeretnénk bemutatni, hogy ne a telefonjaikat meg a laptopjukat nyomkodják, hanem egymással játszanak, üljenek le, kommunikáljanak, valódi emberi kapcsolatok mentén szórakozzanak, és érezzék jól magukat. Ez annyira jól bevált, hogy ezeken a délutánokon már akár 200-an is ellátogatnak hozzánk – tette hozzá Karcagi Péter, az egyesület elnökségi tagja.

Már három éve minden hónapban megrendezik a társasjáték-délutánokat, de terveik szerint a jövőben akár minden héten is találkozhatunk velük a Hangvillában. Rengeteg játékkal megismerkedhetnek az érdeklődők ezeken az alkalmakon, hiszen a gyorsaságitól elkezdve az ügyességin át a logikai játékok közül is készültek a szervezők. Az idelátogatókat a szeptemberi fesztiválon is a gyakorlat szerint segítők, úgymond „játékmesterek” vezetik be az ismeretlen játékok rejtelmeibe. Közel kétszázféle játékkal készülnek a szervezők, valamint az ingyenes gyerekbarát esemény keretében a hat éven aluliaknak rajzoló- és játszósarkot, valamint ügyességi játékokat biztosítanak.