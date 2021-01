Jenei István kapta a „Balatonfűzfő Kultúrájáért” elismerést

A város önkormányzatának képviselő-testülete a „Balatonfűzfő Kultúrájáért” cím alapításáról döntött.

A „Balatonfűzfő Kultúrájáért” címet az kaphatja meg, aki a város kulturális és sportéletében, szellemi és művészeti értékeinek létrehozásában és megőrzésében kiemelkedő, eredményes munkát végzett.

Idén a civil szervezetek és a lakosság jelöltjei közül Jenei István kapta a kitüntető címet. Az elismerést Szanyi Szilvia polgármester a magyar kultúra napján adta át.

A méltatás szerint Jenei István 1992-ben népművelőként kezdett dolgozni. Balatonfűzfő településrész kulturális életét és a meglévő civil szervezetek munkáját segítette, de a fiatalokat is bevonta a közösségi munkába. A település ünnepségeinek előkészítője és levezetője is volt. Az 1990-es évek első felében több éven át neves előadók léptek fel az augusztus 20-i ünnepségen, amelynek szervezésében aktívan rész vett.

Művelődésszervezői tevékenysége elején kezdődtek a Fűzfői Napok kulturális és sportrendezvényei. A nyári időszakban a strandon is szervezett programokat, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Nagyobb ünnepeken utcabálokat is szervezett. Kiemelkedő tevékenysége és a néptánc iránti szeretete is ismertté tette a városban. Tánccsoportját is évekig vezette, főleg középiskolás fiatalok voltak a tagjai. A városban tartandó szüreti bálok rendezésének meghatározó szereplője. Az általa megalakított és vezetett Vidám Fiúk fellépései mindig hatalmas sikert arattak. Mozgássérültek csoportjánál a színjátszó kör munkáját máig is segíti. Nem csak betanulással, de a fellépők közé is beállt. Több országos fesztiválon vett részt velük, ahonnan mindig elhozták a különdíjat.