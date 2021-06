Jobbnál jobb alkotások között válogathatnak a mozgóképfesztivál résztvevői

„A művészfilmek és a könnyedebb alkotások is a színészek arcán keresztül fejezik ki a néplélek árnyalatait. Gyönyörűen megrajzolják elmúlt évtizedeinket és jelenünket” – állítja Muszatics Péter, a Magyar Mozgóképfesztivál programigazgatója. Az ingyenes rendezvénysorozatot a Veszprém–Balaton régióban tartják meg június 23. és 26. között.

Író, fesztiválszervező, a filmszakmában is otthonosan mozog. Érdekesen alakult a pályája már az eddigiekben is.

– A miskolci CineFest film­fesztivált már tizenhét éve szervezzük kollégáimmal. Kis fesztiválként indult, de ma már ez a legnagyobb magyarországi nemzetközi filmfesztivál. Filmtörténettel régóta foglalkozom. A doktori munkámat is erről írtam a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Bécs, Budapest, Hollywood című könyvemben azt próbálom megfejteni, mi lehetett azoknak a Magyarországról és Ausztriából emigráltaknak a titka, akik óriási sikereket értek el Hollywoodban. Mit vittek magukkal Közép-Európából Amerikába?

Akkor sejthetjük is, milyen filmeket kedvel leginkább.

– A hollywoodi mozikat, a húszas, a harmincas, a negyvenes évek amerikai filmjeit. Emellett a francia új hullámos alkotásokat. Érdekelnek a hazai kortárs rendezők munkái is. Nagyon várom a mozgóképfesztiválon Herendi Gábor új filmjének, a Toxikomának a premierjét, akárcsak a Természetes fény premier előtti bemutatóját, amely a berlini filmfesztiválon Ezüstmedve díjat nyert. Negyven animációs alkotás és kisjátékfilm is látható lesz a négy nap alatt, és a dokumentumfilmeket is mindenkinek ajánlom.

Mi a fő feladata programigazgatóként?

– Összeállítottuk a vetítési programot, a kísérőrendezvényeket. Gyerekeknek, fiataloknak szóló eseményeket is szervezünk. Lesz változatos gasztronómiai kínálat, rendezünk kerekasztal-beszélgetéseket, közönségtalálkozókat, koncerteket. Minden fesztivál esetében fontos, hogy sokszínű programot nyújtson, most különösen törekedtünk erre. Izgalmas, érdekes lehetőségek várják az érdeklődőket, ingyenesen vehetnek részt mindegyiken. Magyar film, magyar tenger, szezonnyitás – talán ez a három kulcsszavunk.

Mi a filmek feladata ön szerint?

– Részben a szórakoztatás. Emellett a visszatekintés. Az emberek lelkületének, egy ország karakterének láttatása. A művészfilmek és a könnyedebb alkotások is a színészek arcán keresztül fejezik ki a néplélek árnyalatait. Gyönyörűen megrajzolják elmúlt évtizedeinket és jelenünket is. Jelenleg is aktív a magyar filmművészet, amely idén százhúsz éves; képet kaphatnak a fesztivál résztvevői a korábbi időszakokról és arról, hol tart most. Csemegézhetnek az érdeklődők a filmkínálatból. Jobbnál jobb alkotások között válogathatnak.

Mekkora az érdeklődés a programok iránt? Mivel lenne e téren elégedett?

– Sokan regisztráltak már a vetítésekre, a többi eseményre is. Főleg az utóbbi napokban emelkedett meg a jelentkezők száma. Remélem, sokan kihasználják ezeket a lehetőségeket. Az jó érzéssel töltene el, ha sok ezer résztvevőnk lenne, és nemcsak a vetítésekre lennének kíváncsiak, hanem az alkotófolyamatra is, feltennék kérdéseiket a rendezőknek, a munkatársaiknak, s élményekkel gazdagodva térnének haza.

A Balaton környékét szűkebb hazájának tekinti?

– Igen. Keszthelyen születtem, és nyaranta Tihanyban élek a családommal. Kedves nekem ez a vidék.

Hogyan befolyásolta a koronavírus-járvány a fesztivál szervezését?

– Fél éve kezdtük el a szervezést, és a járványhelyzet miatt sokáig nem volt biztos, hogy mindent az elképzeléseink szerint valósíthatunk meg. De szerencsére, elszántságra egyébként is szükség van a fesztiválok megrendezéséhez.