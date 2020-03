Kamarakiállítás nyílt a Laczkó Dezső Múzeumban

A Laczkó Dezső Múzeumban pénteken nyílt meg a Kincsek utak mentén – A középkor szentsége című kamarakiállítás.

A tárlat a 2019 őszén elindított kiállítássorozat második egysége. A megnyitón Péterváry-Szanyi Brigitta múzeumigazgató köszöntőjében elmondta, a kiállítás a közösségi összefogást tükrözi, és a most bemutatott tárgyak között országosan is jelentős darabok is szerepelnek.

Mihályi Norbert Jeromos, a Tihanyi Apátság perjele kiemelte, a saját múltunk és történetünk elevenedik meg, amikor ezekre a tárgyakra tekintünk. – A kiállítás segítségével a középkor lelki, szellemi és spirituális fényéből kapunk ízelítőt. Ezen a fényen keresztül láthatjuk meg igazán azt, hogy azok a tárgyak, melyek a kiállításban szerepelnek, az alkotó mély, Istenbe vetett meggyőződéséből üdvözültek.

A tárlatot Pátkai Ádám Sándor régész, a kiállítás kurátora mutatta be. A kiállítássorozat célja a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményében található és a közösségi régészeti kutatások során előkerülő legújabb leletek és műtárgyak bemutatása. A kiállítás jelen részében Árpád-kori szakrális tárgyakat mutatnak be, melyek a hét szentség gondolatkörére fűzhetők fel. Hangsúlyos szerepet kap még Becket Szent Tamás halálának 850. évfordulója, akiről a középkorban elneveztek egy veszprémi városrészt. A Kárpát-medencében az államalapítás után az Európa-szerte megerősödött kereszténység a mindennapi élet szerves része volt. Az ebből fakadó lelkiség az élet minden területét átszőtte, az emberek hétköznapjaiban is intenzívebben volt jelen.

Már a középkorban, a szakrális célra szánt eszközök készítésére egész iparágak jöttek létre. A kiállításon látható, művészien kidolgozott liturgikus tárgyak a szentségeken keresztül mutatják be az Árpád-kori vallásos életet.

A kiállításmegnyitón a Padányi Katolikus Iskola Gregorián Kamarakórusa működött közre Hutvágner Erika vezetésével. A kórus már tizennégy éve létezik, országos versenyeken már több ezüst- és aranyminősítést is szereztek.

A kiállítás június 21-ig látogatható a Laczkó Dezső Múzeum főépületében.