Kapolcsi Kovács Csaba grafikáiból nyílt kiállítás a Pannóniában

Saját történeteit beszéli el aprólékosan kidolgozott ceruzarajzokban Kapolcsi Kovács Csaba. A grafikusművésznek az almádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban nyílt kiállítása a napokban.

A Mese-mesterségek című tárlaton az alkotó 36 műve látható, a ceruzarajzok mellett rézkarcok és sokszorosított grafikák.

Fábián László grafikusművész bevezetője után Csabai Tibor, az Ajkai Grafikai Műhely vezetője nyitotta meg a tárlatot. Kiemelte, Kapolcsi Kovács Csabánál a rajz önálló művészi kifejezésmóddá lépett elő. Az alkotót méltatva elmondta, kiváló rajzoló és mesélő: képeinek lüktető ritmusa van, figuráit aprólékosan kidolgozza. Hozzátette, Kapolcsi képeinek szemlélői azon kaphatják magukat, hogy gyermekké válnak, és a művek részleteibe belefeledkezve szárnyalhat a fantáziájuk. Művei mosolygásra, ujjongásra késztetik a befogadót, amikor felismerik rajtuk a mesefigurákat, jegyezte meg.

Az 1963-ban született alkotó építésztechnikusként fejezte be tanulmányait, a katonaság alatt kezdett rajzolni, később fejlesztette technikai tudását. 1982-ben egyik alapítója volt az Ajkai Grafikai Műhelynek. Kezdetektől foglalkozik kisgrafikával és ex libris készítésével, majd illusztrációk alkotásával. Korábban mesékhez, versekhez, regényekhez is készített illusztrációkat, egyik leghíresebb a Gyűrűk ura című Tolkien-trilógiához készített sorozat volt.

Kapolcsi Kovács Csaba kérdésünkre elmondta, a kiállításon látható művek a saját életéről mesélnek el történeteket. Reményét fejezte ki, hogy a néző egy-egy képet látva belelátja a saját történetét is, a művek értelmezését a megjelenő formák, alakok és az alkotások címe is segíti. A grafikusművész arról is beszélt, alkotómunkájához nagyon sok inspirációt nyer a grafikai műhelyben, ahol a résztvevők ötleteikkel segítik egymást.

A megnyitón közreműködtek a várpalotai zeneiskola gitárnövendékei és Molnár Enikő mesemondó. A kiállítás február végéig látható.