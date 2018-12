Karácsonyi misztériumjátékot adnak elő a Szentháromság téren

A hagyományok kínálnak nyugvópontot a felfordulásban, vallja Szőke Kavinszki András, a Kabóca Bábszínház igazgatója, akit a Zeng a lélek című betlehemes játékról kérdeztünk.

A Zeng a lélek című ingyenes szabadtéri előadást december 22-én szombaton 17 órakor láthatja a közönség a veszprémi várban, közvetlenül a város adventi koszorúján lévő negyedik gyertya meggyújtása után. A társulat december 21-én pénteken 17.30-kor nyilvános főpróbát tart a helyszínen, érdemes figyelembe venni ezt az időpontot is, hiszen az előadás idén csak e két alkalommal lesz látható. Szőke Kavinszki András elmondta, az előadás régi betlehemes pásztorjátékokból épül fel, a központban pedig a közösségteremtés, illetve a közösség értékeinek megóvása, továbbvitele, valamint a szeretet áll.

– Amit elődeink letettek, azt nekünk ápolni kell, és annak példájára mi magunknak is értéket kell teremtenünk, erre nevelve a jövő nemzedéket is. Fontos az is, hogy tartós dolgokat hozzunk létre. Régebben tartósak voltak a cipők, a cserépkályhák, eleinte még a mosógépek is. Tartósak voltak a kapcsolataink, és a házasságaink, tartósabb életre rendezkedtünk be. Ma már semmiben nem vagyunk képesek előre gondolkodni, máról holnapra próbálunk élni, és ez felőröl bennünket. A gyerekek pedig ennek a levét isszák meg, mert ebben szocializálódnak. A hagyományok ebben a felfordulásban nyugvópontot kínálnak. Az advent is erről szól, hogy megálljunk, önvizsgálatot tartsunk – fejtette ki Szőke Kavinszki András, aki elmondta, a Zeng a lélek című játékban a betlehemi történetet hagyományos bábos eszközökkel, illetve gólyalábakon és emberméretű óriásbábokkal jelenítik meg, így valóban látványos, zenében gazdag, emlékezetes előadásra számíthat a közönség.

A Rumi László által rendezett betlehemi történetben a Kabóca Bábszínház valamennyi színésze megjelenik, továbbá Bandura Tibor, Erdei Gergő Jimmy, György Zoltán Dávid és Kiss Tamás vendégművészekkel egészül ki a társulat. A legfiatalabb generációt a Dal-Ma Musical és Zenés Színpad növendékei képviselik, a történet mesemondójaként pedig Keresztes Jánost, a Petőfi Színház művészeti titkárát láthatja-hallhatja a közönség.

