Kastélyok gyufaszálakból – Kiállítás Balatonedericsen

A művelődési házban nyílt meg Szűcs Pál gyufaszálakból készített makettjeinek kiállítása, amelyen látható legutóbbi alkotása, a balatonedericsi Fekete-kastély mása is.

A tárlat megnyitóján Papp János polgármester köszönetét fejezte ki a pécsi alkotónak, Szűcs Pálnak, hogy bemutatja makettjeit Balatonedericsen is. – Ezek nem egyszerű makettek, hanem annak bizonyítékai, hogy valaki rengeteg időt, akár egy vagy két évet is szán egy-egy alkotás elkészítésére, napi öt-hat órai munkával. Lenyűgöző élmény látni ezeket a gyufaszálakból készült kastélyokat – fogalmazott a polgármester.

Az alkotó fia, Szűcs Péter arról beszélt, hogy édesapja milyen úton jutott el a kiállításig. – Gyermekkoromban már gyűjtöttük otthon a gyufát, édesapámnak szenvedélye volt csodaszép épületeket készíteni gyufaszálakból. Mára eljutottunk odáig, hogy 11 kastély és öt más épület, ház, palota makettje készült el, nagy részüket bemutathatjuk itt is – mondta Péter. Hozzátette, hogy amikor édesapja még aktív állományban dolgozott rendőrként, lassabban készültek a makettek, 2003 után aztán felgyorsult a munka.

– Büszke vagyok rá, hogy ez a hobbija édesapámnak. A hetvenedik születésnapjára szerveztem számára az első kiállítást. Hittem benne, hogy ami nekem és a barátainknak tetszik, az mindenkinek tetszeni fog. Budapesten öt nap alatt 800-an látták a tárlatot, ez volt a bizonyíték arra, hogy ezek valóban értékek – jegyezte meg Szűcs Péter.

Az alkotó kiemelte: az országban egyedül ő készít olyan maketteket gyufából, amelyek belül is tökéletes másai az eredeti épületeknek. Keze nyomán a lépcsőházak, a kandallók, de még az ajtók is elkészülnek parányi kilincsekkel. Mindez látható az apró ablakokon betekintve, kis lámpával bevilágítva. Sőt, szinte minden épületben elhelyezett a falon egy-egy kis posztert is.

Az augusztus 30-ig nyitva tartó tárlaton látható a Fekete-kastély mellett például a ladi, a turai, a tiszadobi, a neuschwansteini és egy skót kastély méretarányos kicsinyített mása – gyufaszálakból megépítve.