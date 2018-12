Katonadalokat foglalt kötetbe a pápai Vidám Nagyik Dalkör

Katonadalok címmel, pályázati támogatás útján daloskötetet adott ki a Honvéd Bajtársi Klub Vidám Nagyik Dalköre. A kiadvány elkészültéhez kötődően ünnepséget is szerveztek, melynek a Huszár Közösségi Ház adott otthont.

A Huszár Közösségi Házban Farkasdi Lajos, a Honvéd Bajtársi Klub elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, több mint egy évtizedes fennállása óta a Vidám Nagyik Dalkör tagjai nagyon sok népdalt, de főleg katonadalokat tanultak. Ezeket különböző dalos találkozókon, városi és egyéb rendezvényeken örömmel mutatták be Klesitz-Horváth Kinga művészeti vezető közreműködésével.

– A szellemi értéket már rég megteremtették, majd az első tárgyi értéket megalakulásuk tízéves jubileuma alkalmával CD formájában alkották meg. Most pedig a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ által a kisközösségek részére kiírt, vissza nem térítendő pályázati támogatást felhasználva állítottak össze egy kiadványt a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója apropóján. Időközben, munkájuk során kiderült, hogy a nagy háborút lezáró 1918. november 11-én aláírt békeszerződés századik évfordulójához is szervesen kötődik a gyűjtemény. A katonadalok, a nóták a 19. és 20. századi katonai történésekről, eseményekről, valamint hazaszeretetről, hősiességről, szerelemről és vidámságról szólnak. Aki kezébe veszi a kötetet, megértheti és elképzelheti, hogy az akkori katonák, civilek mit élhettek át abban az időszakban, amikor háború dúlt, vagy éppen békeidő volt – fogalmazott Farkasdi Lajos.

Megjegyezte, az összegyűjtött és megtanult dalokat a Vidám Nagyik Dalkör tagjai meg akarják őrizni az utókornak, hogy ezáltal értéket teremtsenek és őrizzék a hagyományt. – E kiadvány szolgáljon ajándékul mindazoknak, akik segítik és végzik a hazafias honvédelmi nevelőmunkát, akik elősegítik a Magyar Honvédséghez való érzelmi kötődést, akik részt kívánnak venni a katonai hagyományok ápolásában, ezen belül is a helyi történetek kutatásában, feldolgozásában, megörökítésében. Legyen ajándék mindazoknak, akik szeretnek közösen énekelni, akik szívesen lapozgatják és olvasgatják a régi időkben keletkezett katonadalokat – tette hozzá a Honvéd Bajtársi Klub elnöke.

Szabadkai Verita, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ vezetője megjegyezte, kiemelt céljuk a közösségi szerepvállalás erősítése, növelése. – A Vidám Nagyik Dalkör közösségében az irány már adott. A tagok az elmúlt egy évtizedben megtapasztalták az együtt éneklés örömét, a színpad varázsát és bőven kijutott a sikerélményekből is. Létszámuk időközben gyarapodott, sőt, ami nagyon dicséretes, férfitagokat is bevonzottak a közösségbe. Éltek és élnek az éneklés lélekgyógyító erejével. Dalaikkal nemcsak önmagukat és közvetlen közösségüket szórakoztatják, hanem tágabb környezetüknek is örömet okoznak. Városunk kulturális életének gazdagítói, de több távolabbi településre vitték már el a pápai közösségi élet jó hírét. A klub repertoárja rendkívül széles. A könnyűzene és az operett mellett népdalokat és katonadalokat is énekelnek, mellyel hagyományt őriznek és értékeket mentenek. Énektanárnőjük, Klesitz-Horváth Kinga magasra tette a mércét a tagok elmondása alapján, hiszen elvárásainak megfelelően mára már több mint kétszáz dalt tudnak kívülről – hangsúlyozta Szabadkai Verita, aki a dalkör idei fellépéseiről is beszélt.

Unger Tamás, Pápa alpolgármestere a katonadalok szeretetéhez kapcsolódóan személyes élményeit elevenítette fel. Rámutatott, nem könnyű felfogni és átérezni, mit történhetett a háborúban, milyen érzések keringtek a katonákban, akiknek harcolniuk kellett, nagyon sok esetben távol a hazájuktól és a saját akartuk ellenére, hiszen parancsra kellett cselekedniük. Ezek a dalok kiválóan visszaadják a katonák érzéseit.

Ruzsásné Őri Zsuzsanna, a Vidám Nagyik Dalkör vezetője elmondta, a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából kiadott daloskönyv célja, hogy emlékeztessen bennünket őseinkre, a hős és bátor katonákra. Vitézségükre, a nehéz háborús időszakra, a békeidők szolgálati élményeire. – Nagyon sok érzelem kitűnik a nótákból, dalokból: elszántság, hazaszeretet, hősiesség, közös sóhajok, búsongások, vágyakozás az otthon maradottak után. Emellett nagyon sok lelkesítő dal is született. A zene, a dal lelki támaszt nyújt a katonáknak. Mi pedig szeretnénk tisztelegni a hazát mindenkor védő katonák előtt e daloskönyv kiadásával – fejtette ki. Az esemény dalos könyvbemutatóval, versekkel, ajándékozással és fogadással zárult.

