Szeptember 25-én és 26-án 13 helyszínen ötven program várja idén először Veszprémben is az érdeklődőket a Kávéházak Éjszakája keretében.

Egy jó kávé mellett belekóstolgatunk a kultúrába is. A rendezvénysorozaton zenei koncertek, könyvbemutatók, irodalmi beszélgetések és dedikálások, gyerekprogramok és kávészakmai, illetve kóstolóprogramok várják az érdeklődőket. A korábbi budapesti sikert követően – a Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 projektnek köszönhetően – idén a királynék városában, Veszprémben is útjára indul a Kávéházak Éjszakája. A veszprémi programok között Hobo József Attila estjét és Karinthy Kabarét is láthatja a közönség. A Kávé és Teaház az Íródeákhoz vasárnap Pilinszky-udvarrá alakul, ahol három program, két előadás Turek Miklós főszereplésével, illetve a Kosbor együttes közreműködésével, és egy kiállítás is megemlékszik Pilinszky születésének 100. évfordulójáról. Gerendás Péter az Incognitóban fog zenélni, a Papírkutyában pedig Saiid lép fel. A zenei műfaj sokféleségét a helyszínek atmoszférájához igazították a szervezők, különös figyelmet fordítva arra, hogy a városon kívülről érkező programok mellett helyet biztosítsanak a helyi értékek, művészek fellépésére is. Így kapott helyet például a Ethnokor a Tizen1 előtt, a Latin Formáció a Maricában és Bakos Árpád és barátai a Historia Hangvillában.