Kedden kezdődik a TÁNC XXIII. Nemzetközi Kortárs Fesztivál

Augusztus 31-én, kedden veszi kezdetét a TÁNC XXIII. Nemzetközi Kortárs Fesztivál, amely egészen szeptember 5-ig tart majd a megyeszékhelyen több helyszínen.

Ezt ne hagyja ki! Közgazdásznak adta ki magát a Momentum egyik vezetője, de hazudott, nincs diplomája

Veszprém 1998 óta ad helyszínt a TÁNC Fesztiválja Kortárs Összművészeti Találkozónak. A fesztivált Krámer György és Vándorfi László hozta létre, melyet először a Petőfi Színház, majd 2001-től a Pannon Várszínház vezetőiként rendeztek meg városunkban. 2020 decemberétől a fesztivál új művészeti vezetője Horváth Csaba, aki táncos, koreográfus, színházrendezői, egyetemi oktatói tapasztalataival, sajátos művészi látásmódjával gazdagítja a fesztivál 23 éves múltját.

A hat napig tartó fesztivál minden napja különböző tematikát kínál az érdeklődőknek. Augusztus 31-én, a „Fiatal koreográfusok napján” az Imre Zoltán Program díjazott produkcióinak, alkotóinak adnak teret. Így bemutatkozik többek között Gera Anita társulata, a DanceLab vagy Egyed Bea The Dark Night of the Soul című előadása is. Emellett viszont az összművészetiség szellemében 19:30-kor a Hangvilla épületében megtartják Gáspár Gábor fotóriporter A fiúk a lányokkal táncolnak reggelig című kiállításának megnyitóját is, amely a fesztivál ideje alatt végig látogatható lesz.

Folytatva a hagyományokat a magyar kortárs táncművészet kiemelkedő együttesei továbbra is fellépnek Veszprémben; a Szegedi Kortárs Balett, a Közép-Európa Táncszínház, a Frenák Pál Társulat, a Duda Éva Társulat és Fehér Ferenc.

A már nemzetközileg ismert fiatal alkotóknak és együtteseknek a „Nemzetközi nap” ad nagyobb szerepet, amely szeptember 3-án, pénteken lesz. Itt fellép majd a Hodworks, a Gangaray Dance Company, a Góbi Rita Társulat és a sokak által ismert Willany Leó Improvizációs Táncszínház is. A Willany Leó Improvizációs Táncszínház 2008-ban alakult Grecsó Zoltán koreográfus, táncpedagógus vezetésével. A kreatív közösségi alkotóműhelyben a tánc, a zene és az improvizáció eszköztárával dolgozzák fel az alkotókat érdeklő témákat. Szeptember 4-én, szombaton 21 órakor az „Összművészeti napon” az Expresszó színpadán is láthatjuk majd Grecsó Zoltánt, de már a Grecsó fivérek estjén, Grecsó Krisztiánnal közösen.

A Tánc fesztiválja megszokott helyszínei, tehát a Hangvilla és az Agóra mellett idén az Arénát is megtöltik élettel a táncosok. Teljesen új kezdeményezésként a veszprémi Aréna többezres küzdőterén, a kortárs tánc és a cirkuszművészet találkozásaként, családi programként látványos, minden korosztályt megszólító előadásra kerül sor szeptember 5-én, a fesztivál „Családi napján”. Ezen a napon lép fel például Méhes Csaba and Brass in the Five, a Fővárosi Nagycirkusz artistái, a Body Trapeze duó és a Duda Éva Társulat RAMAZURI című produkcióival.