Kenesei Tudástár – Videókkal segít a turisztikai egyesület

A bezártságból és a társasági interakciók hiányából fakadó mentális és lelki teher csökkentése érdekében indította el a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület a Kenesei Tudástár nevű videósorozatot.

A balatonkenesei lakosok a koronavírus idején is összetartanak, még nehéz helyzetben is számíthatnak egymásra. A Kenesei Tudástár nevű kezdeményezés pár perces videókkal segít gyakorlatias vagy elméleti tudással, amikről úgy gondolják, másokat is segíthet abban, hogy könnyebben megoldják otthoni feladatainkat, tanuljanak egymástól, és gyorsabbnak érzékeljék az idő múlását.

– A lakosság és a nyaralók szimbiózisára épülő kezdeményezés videói között, melyeket a közösség a tagjainak, zárt körben készít, a természeti, a kulturális és az épített környezeti elemek bemutatása mellett a hétköznapi, de mindenki számára hasznos elméleti és gyakorlati ismeretek is megtalálhatók – mondta el a Napló kérdésére Tóth Barnabás, a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület TDM menedzsere.

A Kenesei Tudástár következő szereplője Neumann Balázs jazz zongoraművész, zeneszerző, a hazai zenei élet egyik, meghatározó, stílushatárokon átívelő, népszerű és elismert alakja. A nagyszerű zongorista és családja évtizedek óta imádja Kenesét, több alkalommal nyújtott már felejthetetlen élményt a város közönségének – legutóbb a március 7-i Nőnapon. Balázs, a kialakult helyzet miatt, az új és szabad nyár reményét szem előtt tartva jobbnak látta, ha most nem látogatja szeretett városukat, így otthon játsza el, és küldi nekünk az „Ez más, mint ami eddig volt” (My Foolish Heart – Victor Young) című számot. Köszönjük neki, a mihamarabbi újbóli találkozás reményében! #maradjotthon #vigyázzunkegymásra Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület Közzétette: Kenesei Tudástár – 2020. április 13., hétfő

Többek között Tóth Péter, Balatonkenese alpolgármestere, Dudás Réka ápolónő, Füredi Veronika hegedűművész, Kajtár Bence, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kenesei Csoportjának Vezetője, Neumann Balázs jazz zongoraművész és Hartai Edvárd, a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület Elnöke is csatlakozott már a kezdeményezéshez. A videók a Kenese fórum elnevezésű közösségi média oldalon találhatók.

Boór Ádámtól, az egyesület egyik alelnökétől megtudtuk, a videók forgatása jelenleg is zajlik, a város képviselői közül többen csatlakoznak a jövőben, mindenki a szakmai területéről beszél majd, illetve a város helytörténeti és kultúrtörténeti érdekességeiről is szó esik majd.