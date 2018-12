Kerpel Péter képzőművészetének színes keresztmetszetét tárta a közönsége elé

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház szervezésében, Vendégváró kalandozás címmel, Kerpel Péter művésztanár változatos kiállítási anyagát sokan megtekintették a kastélygalériában a napokban tartott ünnepélyes megnyitón.

A Pápai Református Gimnázium földrajz, biológia és rajz szakos tanárát, Kerpel Pétert, Nikolausz Krisztián grafikusművész szavain keresztül ismerhette meg a művészetkedvelő közönség.” Az ég nem a csillagoknál kezdődik, hanem a fűszálak hegyénél, a fejünk mindenütt az égben jár” – Jókai Mór méltán híres sorával ajánlotta a közönség figyelmébe az alkotásokat Nikolausz Krisztián. Úgy fogalmazott a művész képes arra, hogy észrevegye a fűszál hegyén gyöngyöző harmatcseppben is a csillag fényét. Művésznek lenni egy állapot. Boldog és gazdag ember az, aki megőrzi magában a gyermeki rácsodálkozás képességét és képzeletében össze tudja kötni az egymástól fényévnyi távolságra lévő dolgokat is, hogy az által, valami újat hozzon létre.

– Kerpel Péter személyében egy igen sokoldalú alkotóművészt tisztelhetünk. Tanári és alkotói hivatása mellett, a Magyar Vöröskereszt országos vezetőségének is a tagja. A Pápai Képzőművész Körben is alkot, grafikákat, művészi értékű fotókat készít, és képeket fest. Belekóstolt már az iparművészeti tervező munkába is. Tervezett már gyönyörű csillárt és színes ólomüveg ablakot, haranglábat, de még a tűzzománc technikával is megismerkedett. Kerpel Péter alkotásaiban mindkét világ, a valóság és a képzelet is megjelenik. Korai, groteszk, irónia fűtötte tusrajzai esetében a képzelete kapott főbb szerepet, míg a valóság a tájképeiben jelenik meg. Azon alkotások látványvilága a természettel való szoros kapcsolatára utal. Akár a képzelete ragadja el, akár a teremtett világ szépségei késztetik alkotásra, mindenképpen gyönyörködni és gyönyörködtetni akar. Ő minden szép és különleges iránt érzékeny alkat, aki le sem tagadhatná természettudományos érdeklődését és ismereteit. Korai grafikáinál látható, milyen nagy műgonddal építette be a naturalisztikusan megfogalmazott természeti formákat, jelenségeket. Grafikus korszakának műveit főként groteszk virágok, sárkánnyá változott ezeréves göcsörtös fák, mementóvá dermedt madárcsontvázak népesítik be.

A művész a hosszú évek alatt, fokozatosan maga mögött hagyta, szellemi, lelki útkeresésének emésztő gondjait, hogy a hívő ember bizonyossága felől, az élet szépségét ábrázolja. A kezdeti tusrajzok finom átmenetekké csendesedtek- fejtette ki Nikolausz Krisztián és minden jelenlévőt arra invitált, hogy bátran kalandozzanak a művész fekete-fehérből színesedő fényteli tájaiban. Kerpel Péter háláját fejezte ki mindazoknak, akik eljöttek megnézni alkotásait. A képzőművészeti tárlaton Ihászné Szabó Katalin vezetésével felléptek a Devecseri Zeneiskola növendékei.

