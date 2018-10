Két esztendő alkotásai Magyarpolányban

A napokban a nyári alkotó­táborok záróakkordjaként megnyílt a Magyarpolányi Művésztelep kiállítása, melyen festők, grafikusok, szobrászok és nem utolsósorban tehetséges gyermekek alkotásaival találkozhatott a közönség a tájházban.

„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle” – köszöntötte Hamvas Béla soraival a megjelenteket Csabai Tibor grafikusművész, művésztanár, a nyári grafikai alkotótáborok vezetője. Elmondta, a tárlat – egyfajta záróállomásként – annak a több hónapja szervezett kiállítássorozatnak az anyagát tartalmazza, amely az elmúlt két év alatt elkészített alkotásokkal is kiegészülve először Ajkán, majd Budapesten a MAMŰ Galériában is bemutatkozott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Közösségi létünkben ünnepelve ez a bemutató méltó mérföldköve annak a folyamatnak, amelyet 2003-ban kezdtünk el. Akkor Magyarpolány önkormányzata a Veszprém Megyei Közgyűlés anyagi támogatásával létrehozta a Magyarpolányi Alkotóházat az addig már tájházként is működő műemlék épületegyüttesben. A régi funkciójú létesítmények mellett megvalósítottunk egy műhelyházat festő- és grafikai műhellyel, a régi pajta felépítésével egy pajtagalériát, illetve kerámia- és kovácsműhelyt. Az alkotóház kihasználtságára jellemző, hogy a nyár teljes idején alkotótáborok és művésztelepek helyszíneként működik, mely 2015-ben Diénes Attila Munkácsy-díjas szobrászművész kezdeményezésére fa- és bronzöntő szobrászattal bővült. Hosszú távú célunk, hogy ez az Europa Nostra díjas falu nemzetközi elismertséget szerezzen és ismertté váljon a művészvilágban mint művésztelep.

Egyesületünk, az Ajkai Grafikai Műhely a művészeti alapképzésben együttműködik a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskolával, ahol megteremtettük a sokszorosító grafika készítésének szakmai és technikai lehetőségeit. Rövid távú célunk egy kortárs művészeti gyűjtemény alapjainak lerakása. A Magyarországon és a határon túl élő magyar művészek kapcsolatának erősítése, egymás munkásságának megismerése – jegyezte meg a grafikusművész, és köszönetét fejezte ki Magyarpolány és Ajka önkormányzatának a művésztelep működéséhez szükséges anyagi források biztosításáért.

Kiemelte a Bakonyerdő Zrt.-nek és Antal György lelkésznek a segítségét, és hozzátette, idei működésüknél pályázati forrásokból támogatást kaptak a Magyar Művészeti Akadémiától és a Nemzeti Kulturális Alaptól is.