Két óra a blues királyával – Deák Bill Gyula Pápán is lenyűgözte a közönséget

„A szeretet ad erőt, a szeretet tart életben!” Jópofa közhely, amit sokan szívesen pufogtatnak, ám Deák Bill Gyula blueslegenda pápai koncertjén a közönség megtapasztalhatta, mi is az az őszinte, szívből jövő, hatalmas erőt sugárzó szeretet.

Elképzelni sem tudom magam 70 esztendősen, de az biztos, hogy ennyi idősen én már akkor is nagyon boldog lennék, ha még az élők sorát gyarapítanám. Ezzel szemben a november 8-án a 71. életévét betöltő Deák Bill Gyula üresjárat nélkül végigénekelt két órát a pápai Fő téren úgy, hogy a kivételes énekhangjából a lehető legtöbbet adta át a nagyérdeműnek, miközben ritkán tapasztalható pozitív energiával és sokáig emlékezetes zenei élménnyel ajándékozta meg az erre fogékony jelenlévőket. Aki egy kicsit is érdeklődik a zene iránt, egyszer mindenképpen hallania kel élőben Bill Kapitányt, mert az ő hangja és színpadi jelenléte tényleg felejthetetlen.

– Honnan ez az energia? A közönség és a zene szeretete rengeteg erőt ad, én pedig mindig azon vagyok, hogy viszonozzam mindezt! – hangsúlyozta a Naplónak nyilatkozva Deák Bill Gyula, aki a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára meghirdetett, országszerte megrendezett Szabadságkoncertek keretében érkezett Pápára a zenekarával. A kultikus dalokkal teletűzdelt, mindvégig ezer fokon égő fellépése után még arra is szakított időt, hogy aláírásokat osztogasson, a rajongókkal fotózkodjon, no meg válaszoljon a sajtó képviselőinek kérdéseire.

– Szeretnek az emberek, ami fantasztikus érzés, ez sok erőt ad a folytatáshoz. Régen voltam utoljára Pápán, örülök, hogy újra itt lehettem, hatalmas megtiszteltetés volt nekem és a zenekarom, a Deák Bill Blues Band számára a teljesen megtelt Fő téren zenélni, a csodálatos Nagytemplom mellett. Jól esett, hogy velem együtt énekelt a közönség. Örülök, hogy a mai napig sok helyre hívnak fellépni, többek között határon túli, például erdélyi vagy felvidéki magyar településekre is. A szeretet a legfontosabb, ez a lényege ennek az egésznek. Szeretni kell a közönséget, a zenélést, máshogy nem megy! Persze ne legyünk álszentek, szükséges rosszként számolni kell a pénzzel is, ám ez a világ már csak ilyen – fogalmazott Bill Kapitány. Mint mondta, az sem árt, ha az ember hiteles marad. Ő maga a hitelességben, az őszinteségben hisz, sosem adná el magát fillérekért, de még milliókért sem olyan produkciónak, amivel nem tud azonosulni, amivel nem ért egyet. Pedig többször hívták már különböző televíziós műsorokba szerepelni, azonban mindig visszautasította a showbizniszt és a bohóckodást.

Deák Bill Gyula Kőbányán született és a mai napig is ott él. Ott érzi jól magát, ott vannak a gyökerei és a barátai, sosem akart elköltözni innen. Visszatekintve megjegyezte, zenei pályája elején azt mondták róla, nem színpad- és képernyőképes a megjelenése, ehhez képest a tömegeket megmozgató koncertek mellett nagy sikerrel szerepelt színházban, filmekben. Megkapta a kőbányai díszpolgári címet, a Fonogram Életműdíjat, valamint a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét.

– Jól érzem magam a bőrömben, örülök, hogy Magyarországon élhetek. Amíg van rá lehetőségem és igény, szívesen énekelek, koncertezek. A Deák Bill Blues Band tagjai nagyon ügyes gyerekek, és a Hoboval, Földes Lászlóval való közös produkciónk is rendkívül népszerű. A zenénkkel értéket tudunk magunk után hagyni, ezért érdemes élni – jelentette ki a blueskirály. Hozzáfűzte, habár a blues a szülőhazájában, az Egyesült Államokban és Magyarországon sem számít fősodorbeli zenének, sokan szeretik, a népszerűsége nem kopott meg az eltelt évtizedek alatt. Ez elmondható Deák Bill Gyula másik nagy szerelmére, a Ferencvárosra is, a zöld-fehér focicsapat régóta várt nemzetközi vitézkedése óriási boldogságot jelent a legendás énekes számára. – Sokat számítanak ezek a sikerek. Mit is mondhatnék még: hajrá Fradi, hajrá Magyarország! – zárta gondolatait Bill Kapitány.

Pápán két másik Szabadságkoncerten is részt vehettek az érdeklődők: Vastag Csaba és Vastag Tamás mellett a Lord is fellépett a Fő téren.